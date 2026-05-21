Saltillo Soccer empata 3-3 con La Tribu y definirá la Final en casa

Saltillo Soccer dejó abierta la final de la Liga TDP MX tras empatar 3-3 ante La Tribu FC en el partido de ida disputado en Ciudad Juárez, en un encuentro marcado por cambios constantes en el marcador, intensidad y tensión en la recta final. “La Doble S” arrancó mejor el partido y logró tomar ventaja rápidamente. Al minuto 7, Edwin Rodríguez apareció dentro del área para marcar el primer gol del encuentro y adelantar al conjunto saltillense en territorio fronterizo.

Después de la anotación, Saltillo Soccer intentó mantener el control del partido y manejar el ritmo del encuentro, mientras que La Tribu buscó reaccionar frente a su afición. El conjunto juarense encontró espacios con el paso de los minutos y consiguió darle vuelta al marcador antes del descanso, colocándose 2-1, cerrando así un primer tiempo favorable para los locales.

Para la segunda mitad La Tribu reaccionó de inmediato con un tercer gol, pero Saltillo Soccer volvió a responder en un escenario de presión. Al minuto 24 del segundo tiempo, Salvador Medina convirtió desde el punto penal para acercar nuevamente al equipo coahuilense y devolverle vida a “La Manada” dentro de la serie. El impulso ofensivo continuó y Omar Martínez apareció posteriormente con un gol que terminó devolviendo el empate al marcador en uno de los momentos más intensos del encuentro. Aunque La Tribu intentó reaccionar solo logró mantener igualada la final en un partido que se disputó con alta intensidad hasta los últimos minutos. La recta final estuvo marcada por reclamos hacia el trabajo arbitral y por momentos de tensión entre futbolistas de ambos equipos. Un cabezazo en los minutos finales provocó empujones y confrontaciones dentro del campo, aunque la situación no pasó a mayores.

Con el empate 3-3, la final de la Liga TDP MX se definirá este fin de semana en el Estadio Olímpico de Saltillo, donde “La Doble S” buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para intentar quedarse con el campeonato. La directiva de Saltillo Soccer confirmó además que la entrada para el partido de vuelta será totalmente gratuita, esperando una gran respuesta de la afición en uno de los encuentros más importantes para el futbol saltillense.

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