El uranio y el control del estrecho de Ormuz son claves mientras continúan las conversaciones para poner fin a la guerra entre EU e Irán

Mientras tanto, Israel e Irán temen que el otro esté a punto de lanzar un ataque sorpresa en su territorio, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue insistiendo en que un nuevo ataque contra Irán es una opción a su disposición.

El control futuro del estrecho de Ormuz y la exigencia de Washington de que Teherán exporte sus reservas de uranio altamente enriquecido siguen siendo obstáculos clave, mientras los mediadores paquistaníes continúan buscando un alto el fuego permanente que creen que aún está al alcance entre Estados Unidos e Irán.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, por segunda vez en dos días en un intento por lograr un avance en las conversaciones, y aún es posible que una visita a Teherán, aunque tardía, del mariscal de campo Asim Munir, comandante del ejército paquistaní, indique que se están logrando progresos.

Munir debía llegar a Teherán el jueves, pero la falta de avances en las conversaciones pospuso su llegada, y es posible que Pakistán intente recurrir a China como mediador. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, tiene previsto llegar a Pekín el sábado.

Irán ha recalcado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y centrarse, en cambio, en un cese permanente de las hostilidades que espera incluya el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses, la descongelación de los activos iraníes congelados, la compensación por los daños de la guerra entre Estados Unidos e Israel y el compromiso de no recurrir a la fuerza en el futuro. La futura gestión del estratégico estrecho de Ormuz es un punto clave de la disputa, y Pakistán ha propuesto planes para un control conjunto bajo los auspicios de la ONU.

Teherán también propuso que su recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se hiciera cargo del canal, donde se cobrarían tarifas y los buques tendrían que seguir instrucciones en rutas de tránsito preestablecidas. El embajador iraní en Francia confirmó que Irán buscaba la cooperación de Omán para este plan.

Cinco estados del Golfo han enviado una carta a la Autoridad Marítima Internacional, un organismo de control marítimo mundial, instando a los buques mercantes y comerciales a no interactuar con la PGSA.

La lista de signatarios incluye a Bahréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. No figura Omán, pero este país, que según la propuesta sería la autoridad en el lado sur del estrecho, desconfía de la propuesta de Teherán.

En su carta, los cinco estados advierten: «La supuesta ruta de Irán debe considerarse como lo que realmente es: un intento de controlar el tráfico a través del estrecho obligando a los buques a utilizar una ruta dentro de sus aguas territoriales, la cual puede ser explotada para obtener beneficios económicos mediante la imposición de peajes. Cualquier entendimiento o reconocimiento de la ruta propuesta por Irán y del Acuerdo de Seguridad Marítima del Pacífico (PGSA) como alternativa sentaría un precedente peligroso».

En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Suecia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió: «Irán está intentando crear un sistema de peaje. Están intentando convencer a Omán para que se una a ellos en un sistema de peaje en una vía marítima internacional. No hay ningún país en el mundo que deba aceptar eso».

Volvió a expresar su decepción por la negativa de Europa a hacer más para mantener abierto el estrecho.

Mientras tanto, los analistas argumentan que gran parte de lo que dicen los funcionarios del gobierno estadounidense sobre el estado de las negociaciones debe interpretarse a través de la necesidad de Washington de presionar a la baja el precio mundial del petróleo.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, declaró a los medios estatales: “En esta etapa, el objetivo de las negociaciones es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y las afirmaciones hechas en los medios de comunicación sobre cuestiones nucleares, incluido el tema del material enriquecido o el debate sobre el enriquecimiento, son mera especulación mediática y carecen de credibilidad”.

Baghaei se refería a las especulaciones surgidas tras las declaraciones de Trump el jueves, cuando habló sobre las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. Dijo: «Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente incluso lo destruiremos después de obtenerlo, pero no dejaremos que ellos lo consigan».

Rusia se ha ofrecido a recibir las reservas, pero Irán afirma que las reducirá de tamaño dentro de su propio territorio.