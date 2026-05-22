Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo

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    Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo
    Tras la colisión, la unidad oficial terminó sobre la banqueta del área de la Gran Plaza, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Las aseguradoras de ambas partes intervinieron tras el percance y lograron concretar un acuerdo para cubrir los daños materiales generados por la colisión

Una unidad de Protección Federal fue señalada como presunta responsable de un accidente vial ocurrido sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del acceso a la Procuraduría, en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla intentaba incorporarse a la calle Acceso a la Procuraduría cuando presuntamente no respetó el derecho de paso de otro vehículo que circulaba por la zona, provocando la colisión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-rescatan-a-cuatro-personas-y-un-perro-atrapados-por-un-incendio-en-la-bellavista-video-FN20871747
$!El vehículo afectado presentó daños materiales en la parte frontal luego del impacto ocurrido cuando una de las unidades intentaba incorporarse a una vialidad secundaria.
El vehículo afectado presentó daños materiales en la parte frontal luego del impacto ocurrido cuando una de las unidades intentaba incorporarse a una vialidad secundaria. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el automóvil afectado presentó daños materiales en la parte frontal de la carrocería, mientras que la unidad oficial terminó sobre la banqueta ubicada en el área de la Gran Plaza.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

$!Las aseguradoras de los conductores involucrados intervinieron en el sitio del accidente y lograron alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.
Las aseguradoras de los conductores involucrados intervinieron en el sitio del accidente y lograron alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación sobre la lateral del periférico mientras las unidades permanecían en el lugar. Finalmente, las aseguradoras tomaron conocimiento del percance y los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

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