Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo
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Las aseguradoras de ambas partes intervinieron tras el percance y lograron concretar un acuerdo para cubrir los daños materiales generados por la colisión
Una unidad de Protección Federal fue señalada como presunta responsable de un accidente vial ocurrido sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del acceso a la Procuraduría, en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla intentaba incorporarse a la calle Acceso a la Procuraduría cuando presuntamente no respetó el derecho de paso de otro vehículo que circulaba por la zona, provocando la colisión.
Tras el impacto, el automóvil afectado presentó daños materiales en la parte frontal de la carrocería, mientras que la unidad oficial terminó sobre la banqueta ubicada en el área de la Gran Plaza.
Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.
El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación sobre la lateral del periférico mientras las unidades permanecían en el lugar. Finalmente, las aseguradoras tomaron conocimiento del percance y los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.