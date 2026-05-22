Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo

Una unidad de Protección Federal fue señalada como presunta responsable de un accidente vial ocurrido sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del acceso a la Procuraduría, en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla intentaba incorporarse a la calle Acceso a la Procuraduría cuando presuntamente no respetó el derecho de paso de otro vehículo que circulaba por la zona, provocando la colisión.