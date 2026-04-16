Refuerzan reclutamiento para Policía Penitenciaria en la Región Centro de Coahuila

Explicó que esta convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 47 años de edad, quienes podrán desempeñarse en distintas áreas operativas como custodio penitenciario, videovigilancia, analista de datos, táctica penitenciaria y unidad K-9.

El comandante José Jaime Gómez Álvarez, instructor evaluador de la institución, informó que los días 15, 16 y 17 de abril estarán recibiendo a los aspirantes en las instalaciones de este edificio ubicado en Frontera, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde se brinda orientación y se revisa la documentación de los interesados.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los centros de reinserción social del estado de Coahuila, la Universidad de Ciencias de la Seguridad Pública mantiene abierta la convocatoria para integrar nuevos elementos a la Policía Estatal Penitenciaria, con módulo de atención en el C4 de la Región Centro.

“El motivo de nuestra presencia es darle mayor impulso al área penitenciaria; tenemos la convocatoria abierta para recabar la información de quienes deseen integrarse y puedan formar parte de esta corporación”, señaló.

Detalló que el proceso inicia con la entrega y revisión de documentos, entre los que se encuentran solicitud con fotografía, certificado de estudios, identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales, cartas de recomendación, currículum vitae, así como el reporte de buró de crédito y la cartilla militar liberada en el caso de los hombres.

Una vez integrada la documentación, se elabora un expediente que es enviado al Centro de Control y Confianza, instancia encargada de aplicar los exámenes correspondientes y determinar qué aspirantes cumplen con el perfil requerido.

“El proceso es claro: primero revisamos la documentación, se integra el expediente y posteriormente pasa a Control y Confianza; quienes acrediten esa etapa son los que continúan en la selección”, explicó Gómez Álvarez.

Indicó que no existe un número fijo de vacantes, ya que el ingreso depende de los resultados de las evaluaciones, además de que algunos aspirantes no concluyen el proceso.

SELECCIONADOS INGRESARÁN A ACADEMIA UBICADA EN RAMOS ARIZPE

Quienes resulten seleccionados ingresarán a la academia ubicada en Ramos Arizpe, donde recibirán seis meses de capacitación antes de incorporarse formalmente a sus funciones.

Durante este periodo de formación, los cadetes contarán con una beca mensual de 8 mil pesos; además, al egresar, tendrán acceso a prestaciones de ley y programas de vivienda a través de Infonavit.

El comandante subrayó que el objetivo es captar el mayor número de elementos posibles para reforzar los centros penitenciarios del estado, por lo que estarán recorriendo distintas regiones de Coahuila.

Finalmente, invitó a los interesados a acudir al módulo instalado en el C4 de Frontera dentro de las fechas establecidas, ya que el proceso de revisión de documentación puede tomar entre una y dos horas, dependiendo de cada caso.