Regresa a Múzquiz, Coahuila, rescatista tras participar un mes en misión humanitaria por terremotos en Venezuela

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    Regresa a Múzquiz, Coahuila, rescatista tras participar un mes en misión humanitaria por terremotos en Venezuela
    Armando López Guerrero regresó a Múzquiz tras participar en las labores de rescate posteriores a los terremotos registrados en Venezuela. CORTESÍA

El Topo coahuilense participó en la búsqueda y recuperación de víctimas tras los sismos que devastaron La Guaira

MÚZQUIZ, COAH.- Después de más de un mes de participar en una de las operaciones internacionales de rescate más complejas de los últimos años, el rescatista de Múzquiz, Coahuila, Armando López Guerrero, regresó al Pueblo Mágico de Coahuila tras concluir su misión humanitaria en Venezuela, donde colaboró en las labores de búsqueda y recuperación de víctimas luego de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron la zona costera de La Guaira.

Integrante de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca y fundador de Rescate Múzquiz, López Guerrero anunció en su muro social su regreso al Pueblo Mágico de Coahuila para tomarse un merecido descanso después de tan heroica labor como rescatista mexicano.

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“Listo, en mi Múzquiz querido... a descansar. Gracias a Dios llegamos bien”, publicó el topo mexicano en su red social.

El coahuilense formó parte del contingente mexicano que viajó al país sudamericano apenas 48 horas después del llamado internacional de auxilio. Su equipo trabajó entre edificios colapsados y estructuras inestables, realizando búsquedas manuales para localizar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de personas atrapadas bajo los escombros.

Durante su estancia en Venezuela, el coahuilense participó en jornadas que superaban las 12 horas continuas, enfrentando réplicas sísmicas, riesgo permanente de derrumbes y condiciones extremas de trabajo. La labor de los Topos se concentró en preservar la integridad de las víctimas durante las maniobras de recuperación, una tarea solicitada por numerosas familias antes de permitir el ingreso de maquinaria pesada.

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La trayectoria de Armando López Guerrero se ha consolidado durante casi tres décadas en labores de emergencia. Antes de viajar a Venezuela había participado en misiones internacionales derivadas de los terremotos de Turquía y Marruecos, así como en operaciones por inundaciones y otras contingencias en distintos países. Su experiencia también ha sido fundamental en la atención de emergencias en la región carbonífera, donde fundó la corporación Rescate Múzquiz para fortalecer la respuesta ante accidentes y rescates especializados.

La participación de López Guerrero coloca nuevamente a Coahuila entre los estados representados en una misión internacional de ayuda humanitaria, reflejando el reconocimiento que los equipos mexicanos de rescate mantienen en escenarios de desastre alrededor del mundo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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