‘No quiero ser un cadáver más’: mujer de Saltillo denuncia intento de feminicidio

La mujer aseguró que, tras sobrevivir a varios ataques con arma de fuego, teme por su vida y la de su hijo, debido a que su expareja permanece bajo arraigo domiciliario a poca distancia de su vivienda. Por ello, solicitó la intervención directa del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para revisar su caso.

Yesika Reyna Aguirre, de 41 años y residente de Saltillo , denunció públicamente haber sido víctima de un intento de feminicidio y acusó presuntas irregularidades en el proceso judicial, al considerar que las resoluciones emitidas han favorecido a su agresor y la mantienen en una situación de riesgo.

De acuerdo con el testimonio de Reyna Aguirre, los hechos ocurrieron durante tres días consecutivos: el 13, 14 y 15 de julio de este año. Señaló que su expareja, identificado como Hugo, presuntamente intentó privarla de la vida utilizando un arma de fuego calibre .22, la cual, afirmó, llegó a colocarle directamente en el mentón.

La denunciante sostuvo que durante uno de los episodios hubo una detonación del arma dentro del domicilio y que el hombre fue detenido por elementos de seguridad cuando aún portaba la pistola y dos cartuchos.

“A pesar de que hubo una detonación del arma dentro de mi domicilio y de que el sujeto fue detenido en posesión de la pistola y dos balas por elementos de seguridad, el sistema judicial intentó clasificar el delito únicamente como violencia familiar. Eso no es violencia familiar”, expresó.

CUESTIONA MEDIDA CAUTELAR

La víctima manifestó su inconformidad con la resolución dictada en la primera audiencia, en la que una jueza concedió al imputado el beneficio del arraigo domiciliario.

Afirmó que esta medida resulta insuficiente para garantizar su seguridad, al señalar que su expareja presuntamente consume sustancias y permanece a escasa distancia de su domicilio, situación que, dijo, incrementa el riesgo para ella y su familia.

“Exijo a las autoridades de Coahuila, al señor Federico Fernández y a la señora Katy Salinas, que mi caso lo vea un perito en derecho”, pidió.

Asimismo, lanzó un mensaje en el que expresó su temor por las consecuencias del proceso.

“No quiero ser una más... No quiero ser el rostro que van a ver próximamente en las noticias porque me desvivieron”, declaró.

PIDE RESPALDO CIUDADANO

Finalmente, Yesika Reyna Aguirre hizo un llamado a colectivos feministas y a la ciudadanía para que den seguimiento a su caso y eviten que, aseguró, quede en el olvido. También reiteró su petición para que las autoridades revisen las decisiones judiciales adoptadas y garanticen medidas que salvaguarden su integridad y la de su hijo.