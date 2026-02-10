Renueva Fiscalía mandos en Coahuila; Iván Hernández y Francisco Martínez asumen delegaciones

La Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa con su proceso de reestructuración institucional mediante ajustes estratégicos en sus delegaciones regionales, con el propósito de fortalecer la atención ministerial y mejorar la operatividad en distintas zonas del estado, entre ellas la Comarca Lagunera.

En el caso de La Laguna, el fiscal general Federico Fernández Montañez explicó que la dependencia opera con dos delegaciones regionales. La Delegación Laguna I, con sede en Torreón, atiende asuntos del propio municipio y de Matamoros; mientras que la Delegación Laguna II, ubicada en San Pedro, tiene competencia en municipios como Francisco I. Madero, Parras de la Fuente y el propio San Pedro.

Para esta última delegación se propuso el nombramiento de Iván Hernández como nuevo titular, un funcionario con trayectoria dentro de la institución, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, refleja la intención de fortalecer la atención de los casos a través de perfiles con experiencia y crecimiento profesional interno.

Los movimientos no se limitan a La Laguna. Como parte de esta reconfiguración estatal, se confirmaron otros cambios relevantes: Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos fue designado delegado de la Región Norte I, con sede en Piedras Negras; Isadora de Lourdes Rodríguez Garza asumió la delegación en la Región Carbonífera; y Everardo Lazo Chapa fue nombrado delegado de la Región Centro.

A estos ajustes se suma el nombramiento del abogado Francisco Martínez Carranco como nuevo delegado de la Región Norte II, designación realizada directamente por el fiscal general Federico Fernández Montañez dentro del esquema de mandos de la dependencia.

Martínez Carranco es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Penal y acumula más de 15 años de experiencia dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia y la actual Fiscalía del Estado. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como titular de la Agencia Receptora de Denuncias, agente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público de Asuntos Viales y, recientemente, como coordinador de Ministerios Públicos durante 2025 y 2026 en la Delegación Norte I.

Asimismo, ha colaborado previamente en la Delegación Norte II como agente del Ministerio Público en la oficina del municipio de Zaragoza, lo que refuerza su conocimiento operativo de la región.

Además de su carrera jurídica, Martínez Carranco cuenta con una destacada trayectoria deportiva: fue jugador sobresaliente de los Borregos del ITESM, varias veces nombrado jugador más valioso de la Liga ONEFA, poseedor de récords de yardas y seleccionado nacional. Es miembro del Salón de la Fama del Deporte a nivel nacional y del Salón de la Fama en Piedras Negras.

Desde hace varios años también participa como promotor del futbol americano infantil en la AFAINC, donde impulsa el desarrollo deportivo a través del equipo Dragones en todas sus categorías.