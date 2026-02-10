Renueva Fiscalía mandos en Coahuila; Iván Hernández y Francisco Martínez asumen delegaciones

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Renueva Fiscalía mandos en Coahuila; Iván Hernández y Francisco Martínez asumen delegaciones
    Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado de Coahuila, encabezó los recientes nombramientos de delegados regionales como parte del proceso de reestructuración institucional para fortalecer la atención ministerial en todo el estado. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó nuevos nombramientos en diversas regiones como parte de su proceso de reestructuración institucional, con el objetivo de fortalecer la atención ministerial en La Laguna, la Región Norte, la Carbonífera y el Centro del estado

La Fiscalía General del Estado de Coahuila continúa con su proceso de reestructuración institucional mediante ajustes estratégicos en sus delegaciones regionales, con el propósito de fortalecer la atención ministerial y mejorar la operatividad en distintas zonas del estado, entre ellas la Comarca Lagunera.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales

En el caso de La Laguna, el fiscal general Federico Fernández Montañez explicó que la dependencia opera con dos delegaciones regionales. La Delegación Laguna I, con sede en Torreón, atiende asuntos del propio municipio y de Matamoros; mientras que la Delegación Laguna II, ubicada en San Pedro, tiene competencia en municipios como Francisco I. Madero, Parras de la Fuente y el propio San Pedro.

Para esta última delegación se propuso el nombramiento de Iván Hernández como nuevo titular, un funcionario con trayectoria dentro de la institución, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, refleja la intención de fortalecer la atención de los casos a través de perfiles con experiencia y crecimiento profesional interno.

Los movimientos no se limitan a La Laguna. Como parte de esta reconfiguración estatal, se confirmaron otros cambios relevantes: Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos fue designado delegado de la Región Norte I, con sede en Piedras Negras; Isadora de Lourdes Rodríguez Garza asumió la delegación en la Región Carbonífera; y Everardo Lazo Chapa fue nombrado delegado de la Región Centro.

A estos ajustes se suma el nombramiento del abogado Francisco Martínez Carranco como nuevo delegado de la Región Norte II, designación realizada directamente por el fiscal general Federico Fernández Montañez dentro del esquema de mandos de la dependencia.

Martínez Carranco es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Penal y acumula más de 15 años de experiencia dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia y la actual Fiscalía del Estado. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como titular de la Agencia Receptora de Denuncias, agente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público de Asuntos Viales y, recientemente, como coordinador de Ministerios Públicos durante 2025 y 2026 en la Delegación Norte I.

Asimismo, ha colaborado previamente en la Delegación Norte II como agente del Ministerio Público en la oficina del municipio de Zaragoza, lo que refuerza su conocimiento operativo de la región.

Además de su carrera jurídica, Martínez Carranco cuenta con una destacada trayectoria deportiva: fue jugador sobresaliente de los Borregos del ITESM, varias veces nombrado jugador más valioso de la Liga ONEFA, poseedor de récords de yardas y seleccionado nacional. Es miembro del Salón de la Fama del Deporte a nivel nacional y del Salón de la Fama en Piedras Negras.

Desde hace varios años también participa como promotor del futbol americano infantil en la AFAINC, donde impulsa el desarrollo deportivo a través del equipo Dragones en todas sus categorías.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna
Región Norte

Organizaciones


FGE

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU