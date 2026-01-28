Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales

MONCLOVA, COAH.- Miguel Ángel Medina dejará la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro tras poco más de un año al frente del cargo, para integrarse al equipo de trabajo del fiscal general Federico Fernández Montañez en oficinas centrales.

Su relevo está previsto alrededor del 14 de febrero y será asumido por Everardo Lazo Chapa, funcionario con amplia trayectoria dentro de la dependencia.

Medina calificó su gestión como una etapa satisfactoria y de aprendizaje, y aseguró que se retira con una evaluación positiva del estado que guarda la seguridad en la región, la cual consideró una de las más seguras de Coahuila, gracias al trabajo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales.

Destacó la labor de policías, ministerios públicos y defensores de oficio, así como la coordinación con alcaldes y mandos municipales de municipios como Monclova, Frontera, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura y Candela. Señaló que no deja asuntos relevantes pendientes y confió en que su sucesor dará continuidad al trabajo sin contratiempos.