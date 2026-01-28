Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 28 enero 2026
    Miguel Ángel Medina deja la FGE Región Centro y se integra a oficinas centrales
    Miguel Ángel Medina concluirá su encargo en la Región Centro alrededor del 14 de febrero. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Tras poco más de un año en el cargo, el delegado calificó su gestión como satisfactoria y destacó avances en seguridad

MONCLOVA, COAH.- Miguel Ángel Medina dejará la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro tras poco más de un año al frente del cargo, para integrarse al equipo de trabajo del fiscal general Federico Fernández Montañez en oficinas centrales.

Su relevo está previsto alrededor del 14 de febrero y será asumido por Everardo Lazo Chapa, funcionario con amplia trayectoria dentro de la dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Recorte en Lear está ligado a cambios en producción de GM: Secretario de Economía

Medina calificó su gestión como una etapa satisfactoria y de aprendizaje, y aseguró que se retira con una evaluación positiva del estado que guarda la seguridad en la región, la cual consideró una de las más seguras de Coahuila, gracias al trabajo coordinado entre corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales.

Destacó la labor de policías, ministerios públicos y defensores de oficio, así como la coordinación con alcaldes y mandos municipales de municipios como Monclova, Frontera, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura y Candela. Señaló que no deja asuntos relevantes pendientes y confió en que su sucesor dará continuidad al trabajo sin contratiempos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delegados
Justicia
Investigaciones

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?