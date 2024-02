Renuncia coordinador de la Unidad Saltillo de la UAdeC: se dice inconforme con proceso electoral

A través de una carta membretada con los sellos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo Zul, expresó su descontento y su inconformidad con el proceso electoral interno que se llevó a cabo el 31 de enero.

El documento circula en redes sociales y a través de la plataforma de Whatsapp, indica que “no es suficientemente adecuado que, en reuniones con el Gobierno del Estado y solo aspirantes a ocupar el puesto de rector, se decida sobre quién “sí o no cumple, sí o no puede, o debe ocupar” dicho puesto, no importa qué candidato haya sido”.

Además se cuestiona el “porqué no considerar el anhelo o proyecto válido de un aspirante que no se dio a conocer”, y que “la pluralidad enriquece y legitima los procesos”