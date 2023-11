Renuncia Director de Policía de Monclova denunciado por acoso, para dedicarse a su defensa (video)

VANGUARDIA DIO A CONOCER EL CASO

Lucero “N”, una mujer policía del Departamento de Seguridad Pública de Monclova, dio a conocer que hace algunos meses el director de la corporación, Raúl Alcocer Cruz, comenzó a acosarle e incluso en una ocasión le citó en su oficina para hacerle tocamientos, por ello interpuso una denuncia en su contra en la Unidad Especializada en Delitos contra las Mujeres en Monclova.

En entrevista exclusiva con VANGUARDIA, la joven de 26 años declaró que desde hace meses ha recibido constantes comentarios lascivos del jefe policiaco, y ella misma lo dio a conocer en persona al alcalde Mario Dávila Delgado.

“Siempre me decía, ‘me gustan mucho las flaquitas, si no anduvieras con tal persona te tiraba los perros’”, declaró la oficial de policía. Contó que en una ocasión, el director le mandó llamar para presentarse y al estar sola con él aprovechó y le hizo tocamientos.

“Me mandó hablar a su oficina, me hizo tocamientos en las pompis, llegué y me empezó a preguntar que si tenia novio, que le gustaban mucho así, delgaditas.

“Yo dije que si no me hablaba para algo de trabajo me iba y me dijo ‘aquí te tienes que esperar, por que soy tu jefe’, cuando me levanté me agarró por atrás, me empezó a agarrar las nalgas, le dije que se quitara, que lo iba a denunciar”, comentó la denunciante.

NO ES EL ÚNICO CASO

Destacó que existen otras dos compañeras de la corporación que han sufrido acoso sexual de parte del director y también denunciaron el delito ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

“Incluso una vez me dijo: ‘ves, a Reyna no le hicieron mucho caso, yo tengo muchos contactos’”, dijo la joven policía.Lucero “N” se acercó al alcalde Mario Dávila Delgado para informarle sobre el constante acoso que vivía por parte de su superior.

“Yo le comenté al Alcalde, desde que pasó lo de los tocamientos se lo comenté. Iba transitando por la “V Carranza” y él está en la plaza, me arrimé con él y le dije que si podía hablar con él porque tenía un problema con el director y él me escuchó”, dio a conocer la oficial.

Mostró un audio al Edil, quien reconoció que no era el primer caso de acoso sexual de Alcocer Cruz hacia las elementos de la policía y le aseguró que se encargaría del asunto y recomendó que formalizara su denuncia.