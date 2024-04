Reporta Saltillo saldo blanco durante vacaciones de Semana Santa

Durante el pase de lista a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, subrayó que la seguridad es un plus para esta capital, que es confiable para vivir.

“En la zona urbana se sumaron elementos de Tránsito en operativos anti-alcohol y acciones preventivas con agrupamientos especializados en el combate y prevención de delitos. Muestra de este trabajo especializado fue la detención de dos venezolanos vinculados con fraudes en cajeros automáticos, a inicios de Semana Santa, y con ello evitamos que la ciudadanía o los turistas fueran afectados”, recalcó.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y autoridades de Nuevo León, se logró la detención de un líder de una banda responsable de robos en despachos, notarías y en una joyería, el cual fue aprehendido en NL:

“El trabajo preventivo es importante, pero también la reacción; que sepan que en Saltillo no pueden venir y tratar de delinquir y que no pasa nada. Aquí, la detención de un delincuente es un logro de todos, porque ante todo está la seguridad de los saltillenses”, dijo, al señalar que al término del periodo vacacional de Semana Santa no hay denuncias por robo a casa habitación.