Reportan amenazas de muerte por allanador en Nava; denunciante teme por su vida

Una mujer residente de la Región Norte de Coahuila acusó que, tras encontrarse más de 20 años viviendo en el estado, ha recibido amenazas de muerte, daños a su propiedad y que las autoridades no han actuado al respecto.

Originaria de la ciudad de Sinaloa, la denunciante señala que tiene viviendo más de 20 años dentro del estado; sin embargo, que en 2018 su integridad comenzó a verse afectada tanto en su patrimonio como en su integridad.

“Yo tengo recibiendo amenazas desde el 2018 señor, no se han detenido desde ahí, la primera vez que esto pasó, me llegaron una bolsa de balas con diferentes calibres, fue entonces que yo puse mi denuncia”, dijo Luz, la denunciante.

Cuenta que tras recibir esta primera amenaza, se dirigió a la Fiscalía para interponer su denuncia; asegura que no se le ha dado la atención y el seguimiento correspondiente.

“Ya van muchas veces que los elementos de la policía estatal me pregunta, si ya puse denuncia, obviamente les digo que sí, pero que no se le da el seguimiento, por lo que no recibo protección, al contrario, tal pareciera que está arreglado con los municipales”, contó.

La víctima asegura que en diferentes ocasiones, cuando hace su reporte, los integrantes del cuerpo de seguridad local, han demeritado la información o las denuncias que les hace e incluso señalan que le dan la razón al agresor.

El conflicto inició cuando, presuntamente, un hombre allanó uno de los inmuebles propiedad de la denunciante, a partir de ese hecho, comenzó a ocasionar daños en el mismo, lo que llamó la atención de su propietaria.

Enseguida, detonaron una serie de actos de amenazas contra la dueña del inmueble, quien afirma y teme por su vida.

“En un recado que me mandó, dijo que el siguiente iba a venir con la cabeza de mi hijo, asegura que se mueve con Los Zetas y todo eso”.