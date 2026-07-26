Reportan envenenamiento de cuatro perritos dentro de un albergue en Matamoros, Coahuila

El caso fue dado a conocer por Defensoría Animalista Laguna a través de sus redes sociales, donde informó que los animales perdieron la vida pese a encontrarse dentro del refugio, un espacio destinado precisamente a brindarles protección y resguardo. La organización calificó el hecho como un acto de extrema crueldad y llamó a que no quede impune.

MATAMOROS, COAH.- La muerte de cuatro perros presuntamente envenenados dentro del albergue Cuatro Patitas Residencia Canina, en el municipio de Matamoros, Coahuila, generó indignación entre asociaciones protectoras de animales y ciudadanos, quienes exigieron a las autoridades una investigación que permita identificar y castigar a los responsables.

En su publicación, la asociación señaló que la presidenta del albergue ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades municipales de Matamoros para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.

Asimismo, Defensoría Animalista Laguna expresó sus condolencias a la responsable del refugio, identificada como Ame, así como al resto del equipo que participa en la operación del albergue, al considerar que la pérdida de los animales representa un duro golpe para quienes diariamente trabajan en su cuidado y rescate.

La organización también cuestionó que los perros fueran atacados mientras permanecían dentro del lugar que debía garantizar su seguridad, situación que ha provocado una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales, quienes se sumaron a las exigencias de justicia y pidieron reforzar la protección de los refugios dedicados al bienestar animal.

Este nuevo episodio de presunto maltrato animal ocurre apenas unos días después del caso de Rocky, el perro que fue arrastrado por un vehículo y posteriormente atropellado en un fraccionamiento de Saltillo, hecho que alcanzó difusión nacional y derivó en la vinculación a proceso de una mujer identificada como Liliana. Como medida cautelar, la imputada permanece en prisión preventiva justificada mientras transcurren los tres meses fijados para el desarrollo de la investigación complementaria.

Colectivos animalistas han advertido que ambos casos reflejan la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley contra el maltrato animal y garantizar que los delitos cometidos en perjuicio de los animales sean investigados y sancionados conforme a la legislación vigente.