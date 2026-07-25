Recuerdan en Saltillo al padre Pedro Pantoja, defensor de los migrantes

Hoy se cumplen 82 años del nacimiento del padre Pedro Pantoja, sacerdote y defensor de los derechos de las personas migrantes cuya labor pastoral y social dejó una profunda huella en Coahuila. Para conmemorar la fecha, fue presentado un micrositio que recopila su historia de vida, su ministerio y el impacto de su trabajo en favor de los sectores más vulnerables. Originario de San Pedro del Gallo, Durango, nació el 24 de julio de 1944. Fue hijo de Ramona Arreola Machado y Tomás Pantoja Carrillo. Su formación sacerdotal culminó en 1972, cuando recibió el primer orden el 8 de agosto de manos de monseñor Francisco Raúl Villalobos Padilla y, posteriormente, fue ordenado presbítero el 18 de noviembre por monseñor Luis Guízar Barragán en la Diócesis de Saltillo.

Apenas cuatro días después de su ordenación fue designado vicario cooperador de la Catedral de Santiago Apóstol, iniciando así un ministerio que lo llevaría a distintas comunidades de Coahuila. RECORRIDO PASTORAL Durante las siguientes décadas desempeñó diversos encargos parroquiales. En 1982 asumió la Parroquia de San José Obrero, en Nueva Rosita; en 1984 fue nombrado párroco de San Antonio de Padua, en Monclova; y en 1993 tomó posesión de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Minas de Barroterán.

En 1997 llegó a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Ciudad Acuña, donde impulsó la creación de la Casa Emaús, uno de los primeros espacios de atención para personas migrantes en la región. Posteriormente, en octubre de 2002, fue asignado a la Parroquia de San Francisco de Asís, en General Cepeda. Ese mismo año fue nombrado director de la Pastoral Social Diocesana, etapa que marcó el fortalecimiento de su compromiso con la movilidad humana. Además de abrir un comedor para familiares de pacientes del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo, promovió, junto con dos religiosas, el proyecto que inicialmente llevó el nombre de Belén Posada del Migrante, antecedente del trabajo que consolidaría la atención humanitaria a quienes transitaban por el estado. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS En mayo de 2004 fue nombrado rector del Templo Santa Cruz de las Cuevas por el entonces obispo de Saltillo, fray José Raúl Vera López. Su trabajo trascendió el ámbito eclesial. En 2010 participó en el 138 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso la situación que enfrentaban las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano.

Más adelante, en 2013, inició su servicio en la Comisión Diocesana de la Pastoral de Personas con Discapacidad Auditiva y, en 2015, asumió la coordinación de la Comisión Diocesana de Ciudadanía y de la Pastoral de Movilidad Humana. El padre Pedro Pantoja falleció el 18 de diciembre de 2020 en Saltillo, tras complicaciones derivadas del COVID-19 y otros padecimientos. La fecha coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Su muerte generó muestras de reconocimiento por parte de organismos nacionales e internacionales, entre ellos ACNUR, la OIM, la ONU y diversas organizaciones civiles, que destacaron su trayectoria como uno de los principales defensores de los derechos de las personas migrantes en México.