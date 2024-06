Reportan incidencias mínimas en casillas de Coahuila; negación de acceso a representantes de partidos, las más frecuentes

Poco antes de las 09:07 horas, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila reportó la instalación del 50 por ciento de las casillas, cuatro mil 143 en total, en el estado.

El vocal ejecutivo presentó el informe que se actualiza aproximadamente cada 10 minutos, donde se resalta que el municipio de Piedras Negras lleva la mayor cantidad de casillas instaladas debido a que corresponde a una zona horaria que tiene una hora más en su reloj en comparación con el resto del estado.

En la sesión permanente, los representantes de los diversos partidos reportaron, para esta hora, al menos 15 incidencias que en su mayoría no son consideradas como graves en municipios como Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo, General Cepeda, Juárez, Sierra Mojada, Piedras Negras, Múzquiz y Monclova.

Algunas de las secciones fueron 1016 y 1543 en Saltillo, 415 en Monclova y la 0946 y 0771.

Entre los motivos más frecuentes de dichos reportes, fue que el personal del INE no dejaba instalarse a los representantes de los partidos, que no traían listados de acreditación, así como incidencias donde se reportó que no habían llegado urnas para elección de Ayuntamiento o de cualquiera de las elecciones.

También hubo incidencias de falta de llegada de funcionarios de casilla, incluyendo a las presidencias y en Ramos Arizpe, fue detenida una persona a quien se le atribuyen delitos de posible coacción del voto en favor de Morena.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado reportó la instalación de la Mesa de Seguridad Institucional conformada por las tres órdenes de Gobierno que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las Policías Municipales quienes vigilarán la elección para prevenir y atender los delitos electorales que pudieran surgir.

En ese sentido, el órgano procurador recordó que hay 90 puntos instalados en todo el Estado para la recepción y orientación de denuncias electorales, de los cuales 21 están en Saltillo y pueden ubicarse en la página web de la Fiscalía.