El 18 de abril VANGUARDIA le informó sobre el ejercicio sexual que se efectúa en algunos lugares del Centro Histórico de Saltillo, como la plaza Manuel Acuña o el Cine Olimpia, y como este afecta a los negocios de la zona, pues la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico denunció la situación los está rebasando.

Esto debido a que mencionaron que ya es bastante notorio y que por ello visitantes y turistas no se acercan a los negocios cercanos al Mercado Juárez por la prostitución que ahí se ejerce plenamente. Roberto Rojas, presidente de la asociación, mencionó que, aunque tiene tiempo operando (incrementado desde la pandemia), la problemática se ha hecho más visible, por lo que solicitó a las autoridades municipales a la prohibición del ejercicio sexual, debido a que este le da mala imagen al Centro, según expresó. Sin embargo, al consultar con un oficial de la zona este mencionó que no es posible detener a una persona por mera sospecha de ejercer prostitución, sino que debe ser señalada directamente, y aunque ha habido detenciones estas solo son consideradas como faltas administrativas por alterar el orden público.

No obstante, sí realizarán pláticas preventivas en los hoteles aledaños para evitar que se ejerzan los servicios sexuales, además de exhortar a la ciudadanía de reportar a la Dirección de Salud Pública a los números 844 412 66 26 y al 844 414 27 89. ¿MOTEL O CINE? Pero no solo la plaza Manuel Acuña es punto de reunión para solicitar encuentros sexuales, pues a unas calles más el Cine Olimpia, ubicado en la calle Allende, ofrece una cartelera bastante inusual porque las películas que ahí se transmiten son eróticas y pornográficas. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo habla: Villa Universidad, drogadicción y el área verde prometida El encargado del lugar informó para VANGUARDIA que la entrada es de 90 pesos, más cara que un cine tradicional, pero que su mayor atractivo es la privacidad y facilidad que el recinto posee para que algunos hombres y parejas puedan mantener intimidad ahí dentro.

A pesar de que la fachada del cine anuncia “Damas Gratis”, comentó que es muy poco común ver a mujeres ahí dentro, pero que de haberlas normalmente acuden con sus parejas, por lo que existe una zona exclusiva dentro de las salas para quienes gusten asistir acompañados, aunque no siempre se sientan ahí, pues buscan experimentar con otros. Por otro lado, aunque el Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad menciona que “realizar tocamientos obscenos en lugares públicos” es una falta “que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia”, el Cine Olimpia no es ilegal, porque al estar restringido y controlado no está clasificado como espacio público. ¿DOBLE MORAL O RETIRO DIGNO? Durante las protestas feministas en la ciudad (y en el resto de México) es bastante y desafortunadamente común escuchar sobre la violencia sexual hacia la mujer, desde abusos, tocamientos, agresiones y acoso, hasta humillaciones verbales por la forma de vestir. Hace unos meses la leyenda “¡HAZME EL PARO! Si ves arrimones, manoseos, miradas incómodas, etc., me están acosando” se pudo observar en varias rutas de Saltillo y Ramos Arizpe como una forma de proteger a las mujeres de que sean víctimas de acoso sexual.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Políticos solo nos visitan en tiempos electorales’, dicen testimonios del Mercado Juárez El mensaje sugería a la víctima evidenciar al agresor e informar al conductor, así como a los pasajeros se les pedía solicitar auxilio a las autoridades y fungir como testigos de las víctimas. No obstante, las afectadas no denuncian las agresiones porque son revictimizadas, no solo por las autoridades sino también por la ciudadanía, quienes les preguntan cómo iban vestidas o a qué horas viajaban, y es una de las principales conclusiones para señalarlas como las culpables o provocadoras.

Entonces, pareciera contradictorio que cuando se informó sobre las peticiones para prohibir la prostitución, los saltillenses se mostraron en contra, e incluso, a manera de broma celebraron que la entrada del Cine Olimpia era más económico que un motel. El principal argumento para oponerse a la prohibición, de acuerdo con los comentarios, era que los adultos mayores que acuden a la plaza tienen “todo el derecho” de disfrutar su pensión con “las cariñosas”, manera de llamar a las sexoservidoras. “Dejen a los abuelitos ¿Qué tal si les tocó una vieja tóxica que ya se les adelantó por X cosa y quieren vivir la gloria, aunque sean caricias falsas? No sean metiches”, expresó un internauta.

TE PUEDE INTERESAR: Cine Olimpia es el más caro de Saltillo y se mantiene como punto de encuentros íntimos “No hagan llamaradas a algo que es típico de Saltillo. Solo el que no quiere, ver no lo ve. Y en los restaurantes de tomar café por la mañana llegan muchachitas muy jóvenes a buscar señores mayores para conseguir droga y dinero, pero eso no se quiere ver”, dijeron. “Y ahora completan más cariñosas con la pensión del bienestar. Gracias a la 4T”. “Desde que aparecieron las muchachonas duplicaron sus ventas. De que se quejan mojigatos”. “Mmmmm hasta parece que van y les quitan a los clientes de sus negocios. Que yo sepa esto es solo en la plaza ¿O están en las puertas ofreciendo sus servicios?”.

“Yo digo que les ayuda más al comercio, no falta que se les antoja y se los compran. Qué poco criterio”. TE PUEDE INTERESAR: Prostitución en plaza Manuel Acuña de Saltillo afecta a comerciantes; Municipio reanudará vigilancia “Nomas llega el aroma a mojarrita y sabes que ya estás en la ‘plaza de los huevones’, está buena la marisquería de ese merca. Por lo de las cariñosas, pues siempre se ha dado, de hecho ellas mueven la economía de la Zona Centro, rechinando el catre en los ‘hoteles’ cercanos y brindándole un buen momento a los güelitos (ya ellos saben como se gastan su pensión). Lo que si deben atender es el fuerte aroma a orina que predomina en esa zona, muy cercano a los restaurantes”.