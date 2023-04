Cine Olimpia es el más caro de Saltillo y se mantiene como punto de encuentros íntimos

A pesar de que las películas para adultos se encuentran con facilidad en internet desde hace años, el Cine Olimpia mantiene a su clientela en la calle de Allende en Saltillo.

De acuerdo con José Luis, encargado del lugar, los saltillenses han mantenido la preferencia por el Olimpia a pesar de que la entrada cuesta 90 pesos, más que los cines comerciales en salas regulares.

Desde finales de los años ochentas y hasta la actualidad, el Olimpia solo proyecta películas pornográficas.

Como ha publicado VANGUARDIA en varias ocasiones y reiteró José Luis, el atractivo del Cine Olimpia pasa por la privacidad que tienen principalmente hombres para tener encuentros sexuales en la discreción y el anonimato.

“Aquí es como todos los cines, se cambia la programación todos los jueves por películas nuevas y uno no se mete con lo que pasa allá adentro”, detalló el empleado.

José Luis agregó que es común ver a los mismos clientes acudir al lugar con regularidad, al grado de que no preguntan la dinámica del cine, e incluso, guardan cosas personales en la taquilla del establecimiento.

“Yo he trabajado por más de 25 años en los cines y en todos me he encontrado de todo, desde condones hasta brasieres, uno no es responsable de lo que pasa ahí dentro”, detalló José Luis.

En las afueras del Cine Olimpia y a modo de tapar la visibilidad de la entrada, se coloca una mampara con una lona que anuncia la entrada de “damas gratis” y los horarios: lunes a viernes de 14:00 a 20:00 horas y sábados y domingos desde las 13:00.

No obstante, José Luis menciona que se han implementado las funciones de media noche que comienzan desde las 22:30 hasta las 02:00 horas con el objetivo de darle aún más privacidad a los asistentes.

Agrega que es poco común ver mujeres en el establecimiento y todas van en pareja, por lo que incluso tienen un espacio de las butacas reservado para las personas que desean ir acompañadas.

“A nosotros lo que nos toca es cuidar esa área, o sea que se respete a la gente que quiere estar sola en pareja”, mencionó el empleado.

No obstante, agregó que hay parejas que no se colocan en esa zona, pues buscan experimentar con otras personas. En ese sentido, el encargado mencionó que los miércoles se permite la entrada gratis a las parejas.

¿ES ILEGAL EL CINE OLIMPIA?

El artículo 8, fracción IV, del Reglamento de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, menciona que “realizar tocamientos obscenos en lugares públicos” se califica como “faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia”.

El mismo reglamento en el mismo artículo, pero en su fracción IX, menciona que también es una infracción contra la integridad moral del individuo el hecho de “publicitar la venta o exhibición de pornografía”.

No obstante, al ser un recinto de acceso controlado y privado, el Cine Olimpia no está catalogado como un espacio público, por lo que no infringe el mencionado reglamento.

Además, no exhibe ni publicita la pornografía en ningún medio de comunicación e incluso en las afueras de su establecimiento.