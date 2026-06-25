Retrasan traslado de juzgados familiares a Ciudad Judicial por alta carga de casos

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Coahuila
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    Retrasan traslado de juzgados familiares a Ciudad Judicial por alta carga de casos
    El Poder Judicial prevé concluir antes de finalizar 2026 el traslado gradual de todas las materias a la nueva Ciudad Judicial de Saltillo. FRANCISCO MUÑÍZ

El Poder Judicial busca consolidar primero las materias laboral y mercantil antes de reubicar los juzgados familiares

El Poder Judicial de Coahuila aplazó hasta finales de este año el traslado de los juzgados familiares a la nueva Ciudad Judicial de Saltillo, debido a la alta carga de trabajo y a la complejidad de los asuntos que diariamente se atienden en esa materia.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, explicó que la mudanza se realiza de manera gradual. Actualmente, la institución concentra sus esfuerzos en concluir la instalación y operación de los modelos laboral y mercantil.

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”A partir de septiembre, una vez que tengamos al 100 por ciento lo laboral y lo mercantil ya instalado bien con todo el proceso, nos traemos los juzgados civiles y al último los familiares”, detalló.

De acuerdo con el magistrado, la materia familiar representa el mayor reto para el sistema de justicia estatal debido al volumen de asuntos que ingresan y se atienden cada día, lo que obliga a mantener su operación antes de concretar el cambio de sede.

”Es que los familiares tienen una gran carga. Todos los días sacamos por juez cerca de 100, 120 oficios; recibimos una carga tremenda. Entonces, es lo más delicado, sí por el tipo de juicio, este modelo de proceso sí es el familiar”, afirmó.

Mery Ayup indicó que el traslado de los juzgados forma parte de la reorganización que el Poder Judicial desarrolla en la nueva Ciudad Judicial y estimó que la transición concluya antes de que finalice 2026.

De manera paralela, informó que la institución mantiene la capacitación de jueces y personal jurisdiccional para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con énfasis en oralidad y mecanismos de mediación que permitan agilizar la resolución de los asuntos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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