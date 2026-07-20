Rinden protesta nuevos representantes obreros en el Consejo Consultivo del IMSS Coahuila

Durante la 14ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron incorporados nuevos representantes del sector obrero al órgano colegiado encargado de dar seguimiento a diversos asuntos de la institución en la entidad.

En la sesión se tomó protesta al licenciado Armando René Cortés de Hoyos como integrante del Consejo Consultivo, mientras que el doctor Pedro Florez Álvarez asumió el cargo de suplente.