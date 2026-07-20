Rinden protesta nuevos representantes obreros en el Consejo Consultivo del IMSS Coahuila

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Coahuila
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    Rinden protesta nuevos representantes obreros en el Consejo Consultivo del IMSS Coahuila
    Armando René Cortés de Hoyos (Izq) y Pedro Florez Álvarez (Der) asumieron como representante titular y suplente del sector obrero en el Consejo Consultivo del IMSS Coahuila. CORTESÍA

Integrantes de la CROM asumirán funciones como titular y suplente dentro del órgano colegiado del instituto en la entidad

Durante la 14ª Sesión Ordinaria del H. Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron incorporados nuevos representantes del sector obrero al órgano colegiado encargado de dar seguimiento a diversos asuntos de la institución en la entidad.

En la sesión se tomó protesta al licenciado Armando René Cortés de Hoyos como integrante del Consejo Consultivo, mientras que el doctor Pedro Florez Álvarez asumió el cargo de suplente.

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FORTALECEN REPRESENTACIÓN SINDICAL

Ambos forman parte de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y tendrán la responsabilidad de representar al sector obrero dentro del Consejo Consultivo del IMSS en Coahuila, participando en los trabajos y decisiones que competen a este órgano.

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