Compiten empresas sancionadas por megalicitación del IMSS de 11 mil 900 mdp

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    Compiten empresas sancionadas por megalicitación del IMSS de 11 mil 900 mdp
    El IMSS retrasó el fallo definitivo hasta el 31 de julio para evaluar las propuestas de 16 consorcios; los contratos de servicio se extenderán hasta 2029. ARCHIVO

Pese a antecedentes de prácticas monopólicas, las empresas Falcón, Centrum y Hemoser compiten por megacitación del IMSS a tres años

El IMSS se dispone a culminar la licitación más cuantiosa de su historia, en la que adjudicará 18 contratos hasta por 11 mil 900 millones de pesos con IVA para el servicio de banco de sangre durante los siguientes tres años.

Los montos involucrados en este concurso son tales que alcanzan para construir tres hospitales generales del IMSS, como el de 260 camas que se desarrolla actualmente en Morelia, pues los contratos abarcan 58 bancos de sangre, 107 centros de colecta, 257 servicios de transfusión y cinco bancos de células troncales.

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El lunes pasado, 16 empresas y consorcios presentaron ofertas al IMSS, entre ellas tres que ya fueron declaradas, en definitiva, como responsables de prácticas monopólicas absolutas en la década pasada para repartir este tipo de contratos: Instrumentos y Equipos Falcón, Centrum Promotora Internacional y Hemoser.

Falcón es la única entre los 16 concursantes que cotizó para las 18 partidas que cubren todas las regiones del país, así como el banco de células, por un monto total de 10 mil 58 millones de pesos antes de IVA. Hemoser solo participa en seis regiones, y Centrum en una sola, la del Bajío, por lo que aspiran a montos relativamente modestos.

En agosto de 2022, la entonces Secretaría de la Función Pública ( SFP ) inhabilitó a estas empresas para recibir contratos públicos durante siete años, pero luego ganaron sus juicios, ya que esa dependencia no tenía atribuciones legales para sancionarlas.

En años recientes, Centrum y Falcón se han encontrado en lados opuestos de disputas contractuales con el Gobierno, destacando, en 2025, la rescisión de un contrato de mil 222 millones de pesos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había asignado a un consorcio en el que participa Falcón, que luego intentó adjudicar a Centrum.

Asoma competidora barata

Del resto de empresas interesadas en la licitación del IMSS, destaca la oferta de presentación por Biodist, que cotizó 17 partidas —es decir, todas menos la de banco de células— por las que solo pide 7 mil 805 millones de pesos antes de IVA , oferta sustancialmente menor a la de Falcón.

En lo que va de 2026, Biodist ha ganado 73 contratos federales por 2 mil 852 millones de pesos, no solo para servicios de banco de sangre y laboratorio clínico, sino también para cirugía de mínima invasión.

El IMSS publicará el fallo de la licitación hasta el 31 de julio, es decir, tomará 18 días para evaluar las ofertas, un plazo inusualmente largo en este tipo de procedimientos. Los contratos vencerán el 31 de julio de 2029.

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Es poco probable que una sola empresa acapare todos los contratos, sino que se perfila un reparto entre varias de las interesadas, algunas de ellas con presencia regional relevante.

El servicio involucra múltiples aspectos, entre ellos, instalar los equipos para las tomas de sangre y adecuar las áreas físicas, surtir los bienes de consumo, trasladar y controlar la calidad de las muestras, realizar estudios confirmatorios, y proporcionar capacitación y mantenimiento, entre otros.

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