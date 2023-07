‘Sabemos que Dios es bueno y pronto la encontraremos’: buscan a Nala, perrita extraviada al poniente de Saltillo

“Parece qué hay muchas iguales, pero ella tiene en la parte de su nariz y ojitos como un triángulo blanco y sus cuatro patitas como desde los deditos blancos, parece que trae guantes”.

La familia expresó que llevan muchos días buscándola y, aunque han recibido reportes de avistamiento, estos resultan ser falsa alarma.

“Nos sentimos muy tristes y desesperados al no tener noticias de ella, no sabemos si alguien la tiene o si anda vagando por la calle con hambre y sed. Nos han dicho que han visto perritas parecidas, pero desafortunadamente no hay fotos que puedan comprobarlo y cuando vamos no está donde nos dicen, ha sido muy desgastante y horrible”.

Así mismo, su dueña y quien realizó la publicación a través de Facebook, Alejandra Escalante, señaló que se compromete con quien la tenga resguardada a conseguirle otro “lomito” para adoptarlo y ayudar con la esterilización, en caso de que dicha persona esté interesada en tener una mascota, a cambio de Nala. Además de que ofreció recompensa.

“Si sabes de alguien que la pueda tener, contáctame y no diremos quién nos dijo. Tócate el corazón si tú la tienes resguardada, no es normal que no ande en la calle y por eso pensamos que alguien puede tenerla”, expresó Alejandra.