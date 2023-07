SABINAS, COAH.- Los deudos de Juan Jesús Zapata Alfaro, trabajador minero fallecido en el siniestro del pozo de carbón de Minera Fuga, ubicada en el ejido “El Mezquite”, en la Región Carbonífera del estado, sabían que su fuente de trabajo había sido visitada por inspectores y que no había cumplido con los requisitos que exigía la ley; pese a ello no dejaron de laborar.

“Yo no culpo al patrón, yo no culpo a la autoridad. Dios me lo dio, Dios me lo quitó”, dijo Juan Zapata a VANGUARDIA, previo a reflexionar sentirse igual que su hijo, sin vida. El hombre de 50 años de edad, ex trabajador minero, normaliza la muerte en un accidente bajo la tierra, por ser esa la vida de un carbonero.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado de prensa tras el accidente, en el que señaló que Minera Fuga operaba a pesar de haberle dictado medidas precautorias para no hacerlo, hace casi un año; durante la última inspección a ese centro de trabajo por la autoridad federal.