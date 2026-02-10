Ataca con machete a su ex pareja en Múzquiz; agresor logra huir

MÚZQUIZ, COAH.- Una agresión con arma blanca provocó una fuerte movilización policiaca en el municipio de Melchor Múzquiz, luego de que una mujer fuera atacada al interior de su domicilio por su ex pareja, quien irrumpió de manera violenta y posteriormente logró darse a la fuga.

Los hechos se registraron en la colonia Las Aves, específicamente en el cruce de las calles Pavorreal y Halcón, donde la víctima, identificada como Teresa ¨N¨, fue sorprendida por su ex pareja cuando se encontraba en su vivienda. De acuerdo con la información disponible, el agresor ingresó sin autorización al domicilio y comenzó a golpearla sin que mediara motivo aparente.

Durante el ataque, el hombre portaba un machete, con el cual causó lesiones en la oreja izquierda de la mujer, provocándole sangrado y poniendo en riesgo la integridad de esa parte del cuerpo. La agresión ocurrió de manera repentina, lo que dificultó que la víctima pudiera pedir ayuda de inmediato, debido al comportamiento violento del agresor y al arma que llevaba consigo.

La situación generó alarma entre vecinos del sector, quienes al percatarse de lo ocurrido solicitaron apoyo a las autoridades. Minutos después se registró la llegada de unidades policiacas al lugar, así como de personal de auxilio para atender la emergencia y brindar apoyo a la mujer lesionada.

Al momento del arribo de los elementos de seguridad, el presunto agresor ya había huido del sitio. Testigos indicaron que el hombre, identificado como Marco ¨N¨, vestía una playera color gris y una cachucha negra, y que se desplazaba en una bicicleta, llevándose consigo el machete utilizado durante la agresión.

Tras confirmar la agresión, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en el sector con el objetivo de localizar al responsable; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su detención. La víctima recibió atención por las lesiones sufridas, las cuales se concentraron principalmente en el oído izquierdo.

El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes recabaron información en el lugar para integrar la carpeta de investigación. Se espera que la afectada realice las acciones legales necesarias contra su agresor, a fin de que se deslinden responsabilidades y se garantice su seguridad.

(Con información de La Voz)