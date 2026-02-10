Incendio arrasa con yonque y calcina 26 vehículos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio de gran intensidad se registró la tarde de ayer en un yonque de autopartes ubicado sobre la avenida Constitución, a la altura del sector El Pueblo, en el municipio de Monclova, lo que provocó alarma entre vecinos y una amplia movilización de cuerpos de auxilio de la región Centro de Coahuila.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 horas dentro del establecimiento identificado como Autopartes “El Güero Rojas”. De acuerdo con la información disponible, el fuego habría iniciado cuando un empleado realizaba la quema de basura dentro del predio; sin embargo, las llamas se salieron de control y avanzaron rápidamente por el terreno, favorecidas por la presencia de maleza, plásticos y diversas autopartes.

En cuestión de minutos, el fuego se propagó por el yonke y alcanzó un taller mecánico contiguo, dejando como saldo 26 vehículos completamente calcinados. De ese total, 21 unidades pertenecían al yonque y cinco más se encontraban dentro del taller. La combustión de materiales generó una densa nube de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que incrementó la preocupación entre habitantes de zonas cercanas.

El incendio se mantuvo confinado dentro del área del negocio y no se extendió a viviendas ni a otros inmuebles colindantes. No obstante, residentes de la calle Las Flores, ubicada en la parte posterior del predio, optaron por salir de manera preventiva de sus domicilios ante el riesgo que representaban el calor y el humo, sin que fuera necesaria una evacuación formal.

En las labores para controlar el fuego participaron alrededor de 15 elementos de Protección Civil, Bomberos, Servicios Primarios y Ecología del municipio. A estas acciones se sumaron unidades de apoyo provenientes de San Buenaventura y Frontera, así como personal del CLAM, que acudió con pipas de agua para reforzar el combate a las llamas. También se integraron elementos que se encontraban fuera de servicio para realizar relevos y apoyar las maniobras de extinción.

Tras aproximadamente una hora de trabajo continuo, el incendio fue controlado y finalmente sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos. Durante el operativo no se reportaron personas lesionadas, y el saldo fue únicamente de pérdidas materiales.

