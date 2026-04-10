Cae con 60 mil litros de diésel en carretera 57 y queda en prisión preventiva

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Sabinas
/ 10 abril 2026
    Cae con 60 mil litros de diésel en carretera 57 y queda en prisión preventiva
    Elementos federales interceptaron la unidad durante un operativo, al detectar irregularidades en el traslado de aproximadamente 60 mil litros de combustible. ARCHIVO

El juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria mientras el imputado permanece en prisión

SABINAS, COAH.- Un operativo federal en la Región Carbonífera de Coahuila derivó en la detención y posterior vinculación a proceso de un hombre señalado por el transporte ilegal de hidrocarburo, luego de ser sorprendido con una carga aproximada de 60 mil litros de diésel sin acreditar su procedencia.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57, en el tramo libre que conecta los municipios de Allende y Nueva Rosita, donde elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de inteligencia logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), desplegaron acciones de vigilancia enfocadas en la detección de actividades ilícitas relacionadas con combustibles.

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Durante el operativo, las autoridades interceptaron un tractocamión que circulaba por la vialidad federal. La unidad estaba acoplada a dos pipas que transportaban el hidrocarburo, lo que generó sospechas al no contar el conductor con documentación que acreditara la legalidad del traslado.

El operador, identificado como Jorge “N”, fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente por el presunto delito de transporte ilegal de combustible.

De acuerdo con el informe presentado ante la autoridad judicial, las pruebas recabadas durante la detención fueron consideradas suficientes para que un juez de control dictara la vinculación a proceso del imputado, al encontrar elementos que lo relacionan con la conducta ilícita.

Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para el detenido, quien permanecerá bajo resguardo mientras continúan las indagatorias. Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se podrán recabar más datos que fortalezcan el caso.

El aseguramiento del combustible y de la unidad representa una acción más dentro de los operativos que autoridades federales mantienen en la región para combatir el robo y distribución ilegal de hidrocarburos, actividad que ha sido señalada por su impacto en materia económica y de seguridad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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