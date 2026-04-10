Exigen justicia por menor de 6 años tras presunto abuso de su hermano en Acuña

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Acuña
/ 10 abril 2026
    Exigen justicia por menor de 6 años tras presunto abuso de su hermano en Acuña
    El presunto responsable, un joven de 17 años, fue señalado por hechos que habrían ocurrido en diversas ocasiones, situación que ahora es analizada por la Fiscalía para determinar responsabilidades. REDES SOCIALES

Fiscalía de Coahuila indaga el presunto abuso del menor; denuncian posibles omisiones y exigen transparencia

ACUÑA, COAH.- La denuncia de un presunto caso de abuso infantil en Ciudad Acuña mantiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mientras crece la presión social ante posibles fallas en la actuación inicial de autoridades.

El señalamiento involucra a un adolescente de 17 años, acusado de haber agredido sexualmente a su medio hermano de 6 años en distintos momentos. La situación salió a la luz luego de que el padre del menor difundiera el caso en redes sociales, donde cuestionó la respuesta de corporaciones de seguridad tras el primer reporte.

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Según el testimonio, elementos de seguridad acudieron inicialmente al domicilio, pero únicamente habrían elaborado un informe sin proceder de inmediato con acciones legales. Esta versión generó cuestionamientos sobre el manejo del caso y la posible existencia de omisiones.

El padre del menor aseguró que, de acuerdo con valoraciones médicas, el niño habría sido víctima de abuso durante varios meses. También afirmó que el menor manifestaba constantemente su deseo de no regresar al domicilio materno, situación que, según su versión, no fue atendida.

Otro de los puntos que ha generado controversia es el señalamiento de que el presunto agresor tendría vínculos familiares con personal de Seguridad Pública Municipal, lo que ha despertado sospechas entre la ciudadanía sobre un posible conflicto de interés.

De manera paralela, se indicó que el adolescente fue retirado de instalaciones oficiales por su padre biológico, presuntamente con la intención de trasladarlo fuera de la ciudad.

Ante la difusión del caso, el Gobierno Municipal de Acuña emitió un comunicado en el que rechazó cualquier encubrimiento y precisó que la denuncia fue presentada formalmente por la madre de los menores ante la Fiscalía estatal, instancia que actualmente lleva el proceso.

Las autoridades municipales señalaron que se mantienen a disposición de colaborar con las investigaciones y exhortaron a evitar la difusión de información no verificada que pueda afectar el desarrollo del caso.

Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que brinda acompañamiento a la familia, principalmente en atención psicológica, mientras que la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación.

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El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios exigen el esclarecimiento de los hechos y una actuación transparente por parte de las autoridades.

Hasta el momento, el proceso se mantiene en curso y serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades conforme avancen las indagatorias.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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