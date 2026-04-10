Exigen justicia por menor de 6 años tras presunto abuso de su hermano en Acuña

ACUÑA, COAH.- La denuncia de un presunto caso de abuso infantil en Ciudad Acuña mantiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, mientras crece la presión social ante posibles fallas en la actuación inicial de autoridades. El señalamiento involucra a un adolescente de 17 años, acusado de haber agredido sexualmente a su medio hermano de 6 años en distintos momentos. La situación salió a la luz luego de que el padre del menor difundiera el caso en redes sociales, donde cuestionó la respuesta de corporaciones de seguridad tras el primer reporte.

Según el testimonio, elementos de seguridad acudieron inicialmente al domicilio, pero únicamente habrían elaborado un informe sin proceder de inmediato con acciones legales. Esta versión generó cuestionamientos sobre el manejo del caso y la posible existencia de omisiones. El padre del menor aseguró que, de acuerdo con valoraciones médicas, el niño habría sido víctima de abuso durante varios meses. También afirmó que el menor manifestaba constantemente su deseo de no regresar al domicilio materno, situación que, según su versión, no fue atendida. Otro de los puntos que ha generado controversia es el señalamiento de que el presunto agresor tendría vínculos familiares con personal de Seguridad Pública Municipal, lo que ha despertado sospechas entre la ciudadanía sobre un posible conflicto de interés. De manera paralela, se indicó que el adolescente fue retirado de instalaciones oficiales por su padre biológico, presuntamente con la intención de trasladarlo fuera de la ciudad. Ante la difusión del caso, el Gobierno Municipal de Acuña emitió un comunicado en el que rechazó cualquier encubrimiento y precisó que la denuncia fue presentada formalmente por la madre de los menores ante la Fiscalía estatal, instancia que actualmente lleva el proceso.

Las autoridades municipales señalaron que se mantienen a disposición de colaborar con las investigaciones y exhortaron a evitar la difusión de información no verificada que pueda afectar el desarrollo del caso. Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que brinda acompañamiento a la familia, principalmente en atención psicológica, mientras que la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios exigen el esclarecimiento de los hechos y una actuación transparente por parte de las autoridades. Hasta el momento, el proceso se mantiene en curso y serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades conforme avancen las indagatorias. (Con información de medios locales)

Publicidad