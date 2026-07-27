Consternación en Sabinas por muerte de garzas que habitaban la plaza del Centro

Los ejemplares fueron localizados entre las jardineras y áreas verdes del lugar, donde quedaron dispersas varias plumas y rastros que evidenciaban que las aves habían sido agredidas.

SABINAS, COAH.- La tranquilidad de la plaza principal de Sabinas se vio alterada luego de que varias garzas ganaderas fueran encontradas muertas y otras con lesiones, en un presunto ataque registrado durante la madrugada del sábado en la zona Centro de Sabinas .

Estas garzas, que desde hace semanas habían convertido los árboles de la plaza en su refugio temporal, eran reconocidas por habitantes y visitantes debido al sonido de su canto durante las primeras horas del día, por lo que su presencia ya formaba parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del ataque ni identificado al responsable; sin embargo, de manera preliminar se presume que las lesiones podrían haber sido provocadas por perros que se encontraban en la zona.

El hallazgo generó preocupación entre ciudadanos que diariamente convivían con estas aves migratorias, las cuales utilizan distintos puntos de la Región Carbonífera como espacios de descanso durante sus recorridos.

Habitantes del sector señalaron la importancia de proteger a las especies que llegan a los espacios públicos, al considerar que la presencia de fauna silvestre representa parte del entorno natural de Sabinas.

Las garzas ganaderas son consideradas una especie sin riesgo para la población y cumplen una función dentro del equilibrio ecológico, por lo que ciudadanos hicieron un llamado a fomentar el respeto y cuidado de los animales que comparten estos espacios.

Asimismo, solicitaron que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y se refuercen las medidas de protección para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

(CON INFORMACIÓN DE LA VOZ)