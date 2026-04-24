Define Sabinas a su Cabildo Infantil 2026

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Sabinas
/ 24 abril 2026
    Define Sabinas a su Cabildo Infantil 2026
    Niñas y niños de distintas primarias integran el Cabildo Infantil 2026 en Sabinas. IMAGEN: CORTESÍA

Niñas y niños de distintas primarias integrarán este ejercicio cívico para fomentar la participación ciudadana desde temprana edad

SABINAS.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana desde la infancia, fue definido el Cabildo Infantil 2026 en el municipio de Sabinas, integrado por alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas que asumirán roles dentro del gobierno municipal de manera simbólica.

De acuerdo con la administración de José Feliciano Díaz, este ejercicio cívico busca que las niñas y niños seleccionados puedan expresar sus ideas, involucrarse en la toma de decisiones y comprender el funcionamiento de la administración pública, promoviendo valores como la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo.

Asimismo, se reconoció a todas y todos los estudiantes que formaron parte del proceso de selección, subrayando que su esfuerzo y dedicación contribuyen a fortalecer este tipo de programas orientados a la formación de ciudadanos comprometidos.

El Cabildo Infantil 2026 está conformado por estudiantes de diferentes primarias del municipio, quienes ocuparán cargos como Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, regidurías y direcciones, en una dinámica que simula el funcionamiento del gobierno local.

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Carlos Matamoros

Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León. Escribo para la revista Rodeo Capital, de Vanguardia.

Comprometido siempre con la verdad y convencido de que el periodismo no solo informa: compromete y transforma.

“Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas” . Marco Aurelio

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