Define Sabinas a su Cabildo Infantil 2026

SABINAS.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana desde la infancia, fue definido el Cabildo Infantil 2026 en el municipio de Sabinas, integrado por alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas que asumirán roles dentro del gobierno municipal de manera simbólica.

De acuerdo con la administración de José Feliciano Díaz, este ejercicio cívico busca que las niñas y niños seleccionados puedan expresar sus ideas, involucrarse en la toma de decisiones y comprender el funcionamiento de la administración pública, promoviendo valores como la responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo.

Asimismo, se reconoció a todas y todos los estudiantes que formaron parte del proceso de selección, subrayando que su esfuerzo y dedicación contribuyen a fortalecer este tipo de programas orientados a la formación de ciudadanos comprometidos.

El Cabildo Infantil 2026 está conformado por estudiantes de diferentes primarias del municipio, quienes ocuparán cargos como Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, regidurías y direcciones, en una dinámica que simula el funcionamiento del gobierno local.