Zelensky pide negociaciones cara a cara para poner fin a la guerra en una carta pública dirigida a Putin

La carta, el primer mensaje público que Zelensky ha escrito directamente a Putin desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022, fue una crítica contundente a los 26 años de poder del líder ruso.

Zelensky reconoció el cambio en las prioridades de Estados Unidos y afirmó que sería un error esperar a que la administración Trump vuelva a centrar su atención en poner fin a la guerra de Ucrania mientras sigue muy centrada en la guerra de Irán.

“Propongo una reunión”, escribió Zelensky.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que “sería estupendo” que Putin y Zelensky se reunieran. “Deberían hacerlo”, afirmó Trump.

Al preguntársele qué concesiones había instado a Putin a hacer para poner fin a la guerra, Trump se negó a dar detalles, pero dijo que ambas partes tendrían que ceder.

“Ambos van a hacer concesiones”, dijo. “Yo sugerí esas concesiones”.

Zelensky parecía estar intentando aprovechar un momento crucial de la guerra, ya que Ucrania ha comenzado a recuperar cierta influencia en el campo de batalla, en gran parte gracias a la mejora de sus capacidades de ataque de largo alcance, que han complicado los avances de Rusia.

Al mismo tiempo, Moscú ha intensificado su letal campaña aérea en Ucrania, buscando explotar la escasez de Kiev y su continua vulnerabilidad a los ataques con misiles balísticos.

Dijo que las conversaciones podrían celebrarse en un tercer país neutral, descartando tanto Moscú como Kiev como sedes, y sugirió Suiza, Turquía o los estados árabes como posibles anfitriones para las negociaciones.

«Son los líderes quienes resuelven los problemas clave. Siempre ha sido así, y siempre lo será», escribió. «Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión».

Según declaró, la inteligencia ucraniana indicaba que Rusia estaba considerando planes para prolongar la guerra hasta 2027 y 2028, recurriendo cada vez más a los ataques con misiles balísticos para lograr lo que su campaña terrestre no había conseguido.

Zelensky también acusó a Moscú de intentar involucrar aún más a Bielorrusia en el conflicto y de intentar desestabilizar la situación en torno a Transnistria, la región separatista moldava respaldada por Rusia.

El líder ucraniano argumentó que Rusia estaba sintiendo cada vez más los costos de la guerra, señalando los ataques con drones en lo profundo del territorio ruso, las dificultades económicas, la escasez de combustible, el aumento de los precios y la necesidad de una mayor movilización militar.

Zelensky afirmó que Rusia sufrió más de 30.000 soldados muertos o gravemente heridos solo en mayo, y dijo que Ucrania tenía “confirmación en vídeo” de las pérdidas en el campo de batalla y que esos niveles de bajas se habían mantenido mes tras mes.

Añadió que Ucrania también sigue sufriendo pérdidas dolorosas a pesar de lo que describió como una proporción de bajas favorable.

Afirmó que Ucrania estaba dispuesta a implementar un alto el fuego total durante el tiempo que duraran las negociaciones y propuso un intercambio de prisioneros entre todos los países como primer paso para poner fin al conflicto.

Zelensky también pidió el regreso de los civiles y los niños que fueron sacados de Ucrania durante la guerra.

“El mundo no se ha cansado de Ucrania, como ustedes esperaban desde hace tiempo. Pero sí hay un creciente cansancio con Rusia”, dijo Zelensky.