Emiliano Ortiz homenajea a Saraperos de Saltillo con el tema ‘Una Temporada Más’

La temporada de béisbol puede dejar recuerdos imborrables para los aficionados. Para algunos son los grandes juegos, los campeonatos o las jugadas memorables; para otros, también son las historias personales que se viven en las gradas. Bajo esa premisa, el cantautor coahuilense Emiliano Ortiz presentó “Una Temporada Más”, un tema inspirado en los Saraperos de Saltillo que combina la pasión por el béisbol con una historia de amor y nostalgia. La canción, de dos minutos y 36 segundos de duración, cuenta la historia de una pareja que se conoce y se enamora durante una temporada de la Nave Verde. Ambos acuden regularmente al estadio Francisco I. Madero, ocupan los mismos asientos en cada partido y convierten los juegos de Saraperos en parte de su rutina compartida.

Sin embargo, cuando llega la siguiente campaña, el protagonista regresa al estadio y descubre que las cosas han cambiado. Ella ya no está a su lado. Mientras observa el terreno de juego desde los lugares que alguna vez compartieron, se pregunta dónde estará aquella persona con quien vivió tantos momentos entre innings, carreras y noches de béisbol.

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La temática conecta con una realidad familiar para muchos saltillenses. Desde hace décadas, asistir a los juegos de Saraperos no sólo representa una actividad deportiva, sino también un espacio de convivencia social. Para numerosas parejas, el estadio Madero ha sido escenario de primeras citas, encuentros familiares y momentos que forman parte de su historia personal. Originario de Ciudad Acuña, Ortiz explicó que su cercanía con Saraperos nació durante su etapa universitaria en Saltillo. Desde su llegada a la capital coahuilense desarrolló una afinidad especial por el equipo y por la cultura beisbolera de la ciudad, una experiencia que eventualmente inspiró la composición del tema. Fiel a las raíces del country, género caracterizado por contar historias cotidianas, el sencillo utiliza una narrativa cronológica para relatar el paso del tiempo, la ilusión de una nueva temporada y la nostalgia que puede acompañar a los recuerdos asociados al deporte.

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La producción, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Attab0y, mientras que el lanzamiento fue realizado bajo el sello Some Other Planet Records. Más allá de ser un homenaje a Saraperos, “Una Temporada Más” refleja cómo el béisbol forma parte de la vida cotidiana de Saltillo. La canción muestra que las historias que nacen en el estadio no siempre terminan cuando cae el último out, sino que permanecen en la memoria de quienes encontraron en una temporada algo más que un juego.

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