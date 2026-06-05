A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo

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    A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo
    Todas las Rumble Bee incluyen tracción integral activa permanente, caja de transferencia Borg Warner 48-11 con reparto variable de torque en modo 4x4. CAPTURA DE PANTALLA

Este modelo de Stellantis se impulsa por un motor V-8 de 6.2 litros supercargado que ofrece 777 caballos de fuerza

Las camionetas RAM son fabricadas por el grupo automotriz Stellantis, y la RAM 1500 Rumble Bee SRT se producirá en Saltillo a finales de 2026 y principios de 2027 para llegar al mercado norteaméricano.

Esta “pick-up” es un modelo para destinos urbanos por sus capacidades para correr en pista y, según Stellantis, es “la pick-up más potente y veloz jamás producida”.

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Aunque no se ha confirmado al público, se estima que los precios iniciales de esta nueva generación oscilarán desde los 50 mil dólares para el motor base, hasta superar los 80 mil dólares para la variante tope de gama.

Esta nueva producción se agrega a las otras camionetas “muscle-trucks” que Stellantis produce en México, como las RAM 1200, RAM 4000, RAM 700 y RAM DS, con una producción de 3 mil 422 unidades en abril de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

$!Empezando en la esquina superior derecha: RAM 1200, RAM 4000, RAM 700 y RAM DS.
Empezando en la esquina superior derecha: RAM 1200, RAM 4000, RAM 700 y RAM DS. VANGUARDIA

DATOS DE LA RAM 1500 RUMBLE BEE SRT

RAM 1500 Rumble Bee SRT ofrece 7 modos de manejo: automático, deportivo, pista, nieve, remolque, personalizado y valet para destinos urbanos.

$!Stellantis apostará por camionetas más accesibles y de combustión.
Stellantis apostará por camionetas más accesibles y de combustión. CAPTURA DE PANTALLA

Esta pick-up está diseñada para soportar ciclos de pista en condiciones de 37 grados centígrados.

Los muscle trucks eran autos americanos de tamaño mediano que en la década de los sesenta llegaron a revolucionar la industria automotriz.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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