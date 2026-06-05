A finales de 2026 arrancará producción de la RAM 1500 SRT en Saltillo

Las camionetas RAM son fabricadas por el grupo automotriz Stellantis, y la RAM 1500 Rumble Bee SRT se producirá en Saltillo a finales de 2026 y principios de 2027 para llegar al mercado norteaméricano. Esta “pick-up” es un modelo para destinos urbanos por sus capacidades para correr en pista y, según Stellantis, es “la pick-up más potente y veloz jamás producida”.

Aunque no se ha confirmado al público, se estima que los precios iniciales de esta nueva generación oscilarán desde los 50 mil dólares para el motor base, hasta superar los 80 mil dólares para la variante tope de gama. Esta nueva producción se agrega a las otras camionetas “muscle-trucks” que Stellantis produce en México, como las RAM 1200, RAM 4000, RAM 700 y RAM DS, con una producción de 3 mil 422 unidades en abril de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

DATOS DE LA RAM 1500 RUMBLE BEE SRT RAM 1500 Rumble Bee SRT ofrece 7 modos de manejo: automático, deportivo, pista, nieve, remolque, personalizado y valet para destinos urbanos.

Esta pick-up está diseñada para soportar ciclos de pista en condiciones de 37 grados centígrados. Los muscle trucks eran autos americanos de tamaño mediano que en la década de los sesenta llegaron a revolucionar la industria automotriz.

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