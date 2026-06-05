Grave jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

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    Grave jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo
    El accidente ocurrió en un terreno ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, donde el afectado fue atendido inicialmente por socorristas antes de ser llevado al IMSS. ULISES MARTÍNEZ

El afectado fue trasladado en estado grave a la Clínica 2 del IMSS tras sufrir traumatismo craneoencefálico severo, escalpe y lesiones en el tórax

Israel “N”, de 53 años, resultó con lesiones de consideración luego de sufrir un accidente con un caballo en el interior de un terreno privado ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, en Saltillo.

El reporte fue recibido por los cuerpos de emergencia, quienes se movilizaron al lugar para brindar atención al afectado, tras informarse que había caído del animal y posteriormente fue arrastrado más de 100 metros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tierra-y-grava-provocan-choque-por-alcance-en-fundadores-EF21177517
$!El lesionado presentó un traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones en el tórax y un escalpe, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.
El lesionado presentó un traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones en el tórax y un escalpe, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y realizaron una valoración médica inicial para determinar la gravedad de las lesiones que presentaba, informando a los propietarios y compañeros de trabajo sobre la delicada situación.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre sufrió diversas lesiones derivadas de la caída, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo, además de escalpe y lesiones en el tórax debido al arrastre provocado por el caballo, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia a un hombre de 53 años que sufrió una caída de caballo y posteriormente fue arrastrado varios metros dentro de un terreno privado al sur de Saltillo.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención de emergencia a un hombre de 53 años que sufrió una caída de caballo y posteriormente fue arrastrado varios metros dentro de un terreno privado al sur de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente; sin embargo, el estado de salud del hombre fue reportado como grave por el personal médico que atendió la emergencia en el nosocomio.

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