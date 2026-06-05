Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila

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Piedras Negras
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    Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila
    Entre las recomendaciones emitidas se encuentra la inspección de becerros recién nacidos, así como la atención inmediata de lesiones ocasionadas por manejo, cercos o procedimientos de campo. ARCHIVO

Autoridades sanitarias exhortaron a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para evitar la propagación del gusano barrenador

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) lanzó un llamado de emergencia tras confirmarse la presencia del gusano barrenador en mascotas y ganado de municipios de la región de los Cinco Manantiales.

En coordinación con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado, la organización exhortó a los productores a reforzar las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción. “La prevención es el pilar indispensable para proteger el patrimonio ganadero regional”, subrayó en un comunicado oficial.

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La amenaza radica en que las moscas hembras depositan sus huevecillos en heridas superficiales, provocando miasis cutáneas severas que destruyen el tejido animal. El mensaje advierte con contundencia:

“Toda herida descuidada pone en riesgo la vida de tus animales y la productividad de tu ganadería”.

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS

- Inspección neonatal: Revisar minuciosamente la zona umbilical de los becerros recién nacidos para evitar infestaciones tempranas.

- Tratamiento inmediato: Curar, desinfectar y aplicar larvicidas en cualquier herida causada por alambres de púas, esquilado, castración, descornado o marcaje.

- Vigilancia epidemiológica: Reportar de inmediato cualquier sospecha a técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural o de la Comisión Nacional de Emergencias Sanitarias.

- Control de movilización: Evitar el traslado de animales lesionados o sospechosos sin certificación sanitaria oficial.

CANALES DE DENUNCIA Y ATENCIÓN

- Línea nacional gratuita: 800 751 2100

- WhatsApp de reporte: 55 3996 4462

- Contacto SENASICA: 55 5905 1000 (exts. 51236, 51242 y 51235).

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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