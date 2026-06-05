Gusano barrenador pone bajo vigilancia a productores del norte de Coahuila

En coordinación con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado, la organización exhortó a los productores a reforzar las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción. “La prevención es el pilar indispensable para proteger el patrimonio ganadero regional”, subrayó en un comunicado oficial.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) lanzó un llamado de emergencia tras confirmarse la presencia del gusano barrenador en mascotas y ganado de municipios de la región de los Cinco Manantiales.

La amenaza radica en que las moscas hembras depositan sus huevecillos en heridas superficiales, provocando miasis cutáneas severas que destruyen el tejido animal. El mensaje advierte con contundencia:

“Toda herida descuidada pone en riesgo la vida de tus animales y la productividad de tu ganadería”.

MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS

- Inspección neonatal: Revisar minuciosamente la zona umbilical de los becerros recién nacidos para evitar infestaciones tempranas.

- Tratamiento inmediato: Curar, desinfectar y aplicar larvicidas en cualquier herida causada por alambres de púas, esquilado, castración, descornado o marcaje.

- Vigilancia epidemiológica: Reportar de inmediato cualquier sospecha a técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural o de la Comisión Nacional de Emergencias Sanitarias.

- Control de movilización: Evitar el traslado de animales lesionados o sospechosos sin certificación sanitaria oficial.

CANALES DE DENUNCIA Y ATENCIÓN

- Línea nacional gratuita: 800 751 2100

- WhatsApp de reporte: 55 3996 4462

- Contacto SENASICA: 55 5905 1000 (exts. 51236, 51242 y 51235).