Exigen justicia por abuso de menor; acusado sigue libre en Sabinas

Sabinas
/ 28 abril 2026
    Exigen justicia por abuso de menor; acusado sigue libre en Sabinas
    El presunto agresor, identificado como una persona cercana al entorno familiar, no ha sido detenido, lo que mantiene la preocupación entre los familiares de la menor. ARCHIVO

Familiares cuestionan las diligencias solicitadas a la menor y advierten posible retraso en el proceso, mientras piden mayor sensibilidad y actuación de las autoridades

SABINAS, COAH.– A casi dos semanas de haberse interpuesto una denuncia por abuso sexual en contra de una menor de 11 años, el presunto responsable continúa en libertad, lo que ha generado inconformidad entre los familiares, quienes señalan lentitud en el avance de la investigación en Sabinas.

El caso fue expuesto públicamente por Edwin Alberto ¨N¨, tío de la víctima, quien pidió a las autoridades agilizar el proceso y actuar conforme a los elementos ya integrados en la carpeta de investigación. De acuerdo con su versión, existe un dictamen médico que confirma que la menor fue víctima de tocamientos, situación que, considera, debería ser suficiente para proceder legalmente contra el señalado.

El presunto agresor, según relató, es una persona cercana al entorno familiar y mantenía una relación de confianza con la niña, al grado de fungir como una figura paterna. A pesar de ello, hasta el momento no ha sido detenido.

Edwin cuestionó además las diligencias realizadas por las autoridades, al señalar que se le ha solicitado a la menor elaborar un escrito detallando lo ocurrido, incluyendo fechas, circunstancias y personas presentes. Consideró que este tipo de requerimientos podría afectar emocionalmente a la víctima, quien ya enfrenta las secuelas del hecho denunciado.

El familiar también manifestó su preocupación por un posible retraso intencional en el proceso, al asegurar que el acusado tendría vínculos familiares dentro del ámbito de procuración de justicia, lo que, a su juicio, podría estar influyendo en la falta de avances concretos.

Mientras tanto, la menor permanece bajo resguardo de su familia, presentando afectaciones emocionales derivadas de la situación. De acuerdo con lo señalado, se encuentra en un estado anímico vulnerable, lo que ha incrementado la exigencia de una pronta intervención por parte de las autoridades.

Ante este panorama, la familia hizo un llamado a la ciudadanía para visibilizar el caso y evitar que quede impune. Asimismo, insistieron en la necesidad de que se garantice la protección de la víctima y se actúe conforme a derecho contra quien resulte responsable.

(Con información de La Voz)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

Los pasitos duranguenses

true

