Identifican a joven de Frontera hallado sin vida en Estación Barroterán

SABINAS, COAHUILA.— La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la identidad del joven encontrado sin vida en una brecha de Estación Barroterán, en el municipio de Sabinas. Se trata de Giovanni “N”, de 27 años, originario del municipio de Frontera.

Según información de la Delegación de la Fiscalía en la Región Carbonífera, la víctima, también referida como Giovany ¨N¨, realizaba algunas actividades laborales en Sabinas, aunque residía principalmente en Frontera. Al momento de su hallazgo, no existía ningún reporte de desaparición a su nombre.

El cuerpo fue localizado la tarde del sábado por personas que transitaban por la brecha que conecta la carretera estatal número 22 con las vías del ferrocarril. Tras el aviso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para acordonar el área, levantar indicios y realizar las diligencias iniciales.

La víctima presentaba signos de violencia, por lo que el caso se mantiene bajo investigación como homicidio. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, cuyos resultados aún se mantienen reservados. La Fiscalía señaló que la información será difundida conforme avance la indagatoria, respetando la privacidad de la familia de Giovanni “N”.

El delegado regional, Diego Garduño Guzmán, indicó que se analizan todos los indicios recabados en el lugar para determinar las circunstancias de la muerte y el posible móvil del crimen. Hasta ahora, ninguna línea de investigación se ha descartado, y los trabajos ministeriales continúan en coordinación con las corporaciones de seguridad de la zona.

Las autoridades reiteraron que mantienen el caso bajo reserva y que cualquier actualización se dará a conocer una vez que los resultados de la necropsia y los hallazgos periciales permitan avanzar en la investigación.

(Con información de medios locales)