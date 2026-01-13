Muere hombre prensado tras fatal choque entre van y tráiler en la Monterrey-Saltillo

    Muere hombre prensado tras fatal choque entre van y tráiler en la Monterrey-Saltillo
    El cuerpo de la víctima quedó atrapado dentro de la camioneta Van tras el choque en la autopista Monterrey-Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El percance provocó el cierre parcial de la autopista Monterrey-Saltillo, afectando la circulación; el conductor del tráiler involucrado en el accidente se dio a la fuga

NUEVO LEÓN.— Prensado en el interior de su unidad, falleció José ¨N¨, de 52 años, quien tuvo un accidente la mañana de este martes en la carretera federal 40D, a la altura del kilómetro 63+900, en el municipio de García. El reporte fue recibido a las 06:50 de la mañana.

El percance ocurrió por alcance entre un tractocamión con carga de doble semirremolque y una camioneta tipo Crafter, con placas A517AG, propiedad de la empresa LYD360 Logística y Distribución.

Protección Civil del estado informó que atendió un accidente por alcance entre un tractocamión con carga de doble semirremolque y una camioneta Crafter.

El impacto provocó que el conductor de la camioneta quedara atrapado por las extremidades inferiores y parte del abdomen, lo que impidió su rescate inmediato. Personal de emergencia trabajó durante varios minutos para poder liberar a la víctima.

La camioneta Crafter quedó severamente dañada tras el choque por alcance con el tractocamión.
La camioneta Crafter quedó severamente dañada tras el choque por alcance con el tractocamión. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La persona que perdió la vida fue identificada como José ¨N¨, de 52 años. La camioneta que conducía es una Crafter con placas de circulación A517AG, perteneciente a la empresa LYD360 Logística y Distribución, unidad LD0049.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del tractocamión involucrado se dio a la fuga después del accidente, dejando la unidad abandonada por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda correspondiente.

Personal de emergencias aseguró la zona mientras se realizaban maniobras de rescate y se controlaba el tránsito.
Personal de emergencias aseguró la zona mientras se realizaban maniobras de rescate y se controlaba el tránsito. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la ambulancia Amor declararon al conductor de la camioneta sin vida en el lugar, confirmando que no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

El área del accidente quedó parcialmente cerrada mientras se realizaban las maniobras de rescate y se aseguraba la escena. Protección Civil de García y otras autoridades competentes se hicieron cargo del sitio para coordinar los trabajos y garantizar la seguridad de los demás conductores.

José ¨N¨, de 52 años, perdió la vida tras quedar atrapado en su camioneta Crafter.
José ¨N¨, de 52 años, perdió la vida tras quedar atrapado en su camioneta Crafter. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito y de protección civil, mientras se restablecía la circulación.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas adicionales, y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del accidente y la localización del conductor del tractocamión.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García, ambulancia Amor, Fuerza Civil y Auxilio Vial. La información fue proporcionada por Protección Civil de Nuevo León.

