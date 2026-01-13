Muere hombre prensado tras fatal choque entre van y tráiler en la Monterrey-Saltillo

NUEVO LEÓN.— Prensado en el interior de su unidad, falleció José ¨N¨, de 52 años, quien tuvo un accidente la mañana de este martes en la carretera federal 40D, a la altura del kilómetro 63+900, en el municipio de García. El reporte fue recibido a las 06:50 de la mañana. El percance ocurrió por alcance entre un tractocamión con carga de doble semirremolque y una camioneta tipo Crafter, con placas A517AG, propiedad de la empresa LYD360 Logística y Distribución. TE PUEDE INTERESAR: Despliegan operativo para localizar a campesino de 80 años desaparecido en la sierra de General Cepeda

Protección Civil del estado informó que atendió un accidente por alcance entre un tractocamión con carga de doble semirremolque y una camioneta Crafter. El impacto provocó que el conductor de la camioneta quedara atrapado por las extremidades inferiores y parte del abdomen, lo que impidió su rescate inmediato. Personal de emergencia trabajó durante varios minutos para poder liberar a la víctima.

La persona que perdió la vida fue identificada como José ¨N¨, de 52 años. La camioneta que conducía es una Crafter con placas de circulación A517AG, perteneciente a la empresa LYD360 Logística y Distribución, unidad LD0049. De acuerdo con los primeros informes, el conductor del tractocamión involucrado se dio a la fuga después del accidente, dejando la unidad abandonada por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda correspondiente.

Paramédicos de la ambulancia Amor declararon al conductor de la camioneta sin vida en el lugar, confirmando que no presentaba signos vitales al momento de su llegada. El área del accidente quedó parcialmente cerrada mientras se realizaban las maniobras de rescate y se aseguraba la escena. Protección Civil de García y otras autoridades competentes se hicieron cargo del sitio para coordinar los trabajos y garantizar la seguridad de los demás conductores.