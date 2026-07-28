Luto en el magisterio de Coahuila; fallece el profesor José Federico Borjón, formador de generaciones de docentes

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Sabinas
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    Luto en el magisterio de Coahuila; fallece el profesor José Federico Borjón, formador de generaciones de docentes
    Exalumnos, docentes y la Sección 5 del SNTE expresaron sus condolencias por el fallecimiento de un gran impulsor de la formación normalista en Coahuila. CORTESÍA

El educador recibió en vida uno de los mayores reconocimientos a su trayectoria cuando, en 2016, la Escuela Normal Experimental adoptó oficialmente su nombre

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La comunidad educativa de San Juan de Sabinas, Coahuila, y de todo el estado, se encuentra de luto tras el fallecimiento del profesor José Federico Borjón de los Santos, considerado uno de los principales impulsores de la educación normalista en la región carbonífera y una de las figuras más influyentes en la formación de docentes durante las últimas décadas.

El deceso ocurrió la tarde del lunes en un hospital de Nueva Rosita, Coahuila, generando una inmediata ola de mensajes de condolencia por parte de instituciones educativas, exalumnos, docentes, organizaciones sindicales y autoridades, quienes reconocieron la trascendencia de su legado en la formación de miles de maestros.

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José Federico Borjón de los Santos fue fundador y primer director de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas, institución que marcó un antes y un después en la preparación de profesores para la Región Carbonífera y otras zonas del estado. Bajo su liderazgo, la Normal se consolidó como uno de los principales centros formadores de docentes en Coahuila.

Su trayectoria estuvo dedicada por completo a la enseñanza, la formación académica y el fortalecimiento de la educación pública. Generaciones de maestros pasaron por las aulas de la Normal Experimental, donde encontraron en Borjón de los Santos a un educador comprometido con la excelencia académica, la vocación de servicio y la preparación de profesionistas que posteriormente llevaron la enseñanza a cientos de escuelas de la entidad.

Uno de los mayores reconocimientos a su carrera llegó el 12 de octubre de 2016, cuando el Gobierno de Coahuila oficializó que la institución llevara el nombre de “Profesor José Federico Borjón de los Santos”, en respuesta a una petición de la propia comunidad académica. Durante esa ceremonia se destacó que su aportación trascendía la Región Carbonífera y alcanzaba a todo el estado por medio de los docentes que ayudó a formar.

Hasta la fecha, la institución mantiene el nombre de Escuela Normal Experimental “Profesor José Federico Borjón de los Santos”, donde continúan egresando nuevas generaciones de licenciados en educación preescolar y primaria, manteniendo vigente el legado del maestro que dio origen a este proyecto educativo.

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Tras conocerse la noticia, la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lamentó el fallecimiento de quien calificó como un entrañable líder del magisterio coahuilense, mientras que exalumnos y docentes recordaron su disciplina, liderazgo y compromiso con la formación de profesionales de la educación.

Con su partida concluye una de las trayectorias más destacadas del normalismo en Coahuila. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en las aulas, en las generaciones de docentes que contribuyó a formar y en una institución que, desde hace casi una década, lleva con orgullo su nombre como reconocimiento a una vida dedicada por completo a la educación.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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