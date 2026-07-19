Mantienen vigilancia por lluvias en Nueva Rosita; prevén más chubascos en Coahuila

Las condiciones de lluvia coinciden con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy domingo 19 de julio. El organismo contempla intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en diferentes zonas de Coahuila.

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante las recientes lluvias registradas en Nueva Rosita, personal de Protección Civil de San Juan de Sabinas mantiene recorridos preventivos para revisar vialidades, cauces y sectores susceptibles de presentar acumulaciones de agua.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden generar encharcamientos, inundaciones y aumentos repentinos en los niveles de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico nacional, las condiciones son originadas por la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, ingreso de humedad, circulaciones ciclónicas e inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera.

Además de las lluvias, para Coahuila se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, así como viento de componente sur con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila también incluyó a la Región Carbonífera en sus pronósticos preventivos correspondientes al periodo del viernes 17 al lunes 20 de julio, por lo que recomendó mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.