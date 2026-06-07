Rayo alcanza a adolescente en gradas de campo de fútbol en Múzquiz

La emergencia fue reportada al sistema 911 por una ciudadana que alertó sobre un menor herido en el área conocida como El Sabinal, localizada sobre la calle Fresnos, entre Jiménez y Victoria, en el sector Casa Azul. De inmediato se movilizaron cuerpos de auxilio para verificar la situación y brindar atención médica al afectado.

MÚZQUIZ, COAHUILA.- La intensa tormenta eléctrica registrada durante la tarde de ayer en Múzquiz dejó como saldo a un adolescente lesionado luego de ser alcanzado por un rayo cuando se encontraba en las gradas de un campo de fútbol ubicado al norte de la cabecera municipal.

El lesionado fue identificado como Andrés “N”, de 16 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el joven permanecía sentado en las gradas del campo cuando ocurrió la descarga eléctrica. Tras el impacto, quedó inmóvil por algunos instantes, situación que generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Familiares del adolescente señalaron que, después de varios segundos, logró recuperar la movilidad. Sin embargo, comenzó a presentar diversas molestias físicas derivadas del incidente, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos.

Entre los síntomas que manifestó se encontraban dolor en el pecho, molestias en la zona de los glúteos, dolor en ambas extremidades inferiores y resequedad bucal. Debido a estas condiciones, personal de la Cruz Roja procedió a valorarlo en el sitio antes de trasladarlo a una unidad médica para una revisión más completa.

Elementos de seguridad también acudieron al lugar y se entrevistaron con Sara “N”, madre del menor, quien confirmó que su hijo había quedado momentáneamente inmóvil tras la descarga eléctrica. Aunque indicó que el adolescente parecía encontrarse estable, solicitó que fuera llevado a una institución de salud para descartar posibles complicaciones.

El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido. El caso generó alarma entre habitantes del sector debido a la intensidad de la tormenta eléctrica que se registraba al momento del incidente.