Rayo alcanza a adolescente en gradas de campo de fútbol en Múzquiz

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Sabinas
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    Rayo alcanza a adolescente en gradas de campo de fútbol en Múzquiz
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al área conocida como El Sabinal para brindar atención al menor, quien presentaba dolor en el pecho, molestias en las piernas y otros síntomas tras el impacto del rayo. ARCHIVO

La emergencia movilizó a paramédicos y corporaciones de seguridad hasta el campo El Sabinal, donde el menor fue auxiliado y trasladado para valoración médica

MÚZQUIZ, COAHUILA.- La intensa tormenta eléctrica registrada durante la tarde de ayer en Múzquiz dejó como saldo a un adolescente lesionado luego de ser alcanzado por un rayo cuando se encontraba en las gradas de un campo de fútbol ubicado al norte de la cabecera municipal.

La emergencia fue reportada al sistema 911 por una ciudadana que alertó sobre un menor herido en el área conocida como El Sabinal, localizada sobre la calle Fresnos, entre Jiménez y Victoria, en el sector Casa Azul. De inmediato se movilizaron cuerpos de auxilio para verificar la situación y brindar atención médica al afectado.

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El lesionado fue identificado como Andrés “N”, de 16 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el joven permanecía sentado en las gradas del campo cuando ocurrió la descarga eléctrica. Tras el impacto, quedó inmóvil por algunos instantes, situación que generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Familiares del adolescente señalaron que, después de varios segundos, logró recuperar la movilidad. Sin embargo, comenzó a presentar diversas molestias físicas derivadas del incidente, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos.

Entre los síntomas que manifestó se encontraban dolor en el pecho, molestias en la zona de los glúteos, dolor en ambas extremidades inferiores y resequedad bucal. Debido a estas condiciones, personal de la Cruz Roja procedió a valorarlo en el sitio antes de trasladarlo a una unidad médica para una revisión más completa.

Elementos de seguridad también acudieron al lugar y se entrevistaron con Sara “N”, madre del menor, quien confirmó que su hijo había quedado momentáneamente inmóvil tras la descarga eléctrica. Aunque indicó que el adolescente parecía encontrarse estable, solicitó que fuera llevado a una institución de salud para descartar posibles complicaciones.

El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido. El caso generó alarma entre habitantes del sector debido a la intensidad de la tormenta eléctrica que se registraba al momento del incidente.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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