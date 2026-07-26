Temporal deja árboles caídos, fallas eléctricas y afectaciones en Sabinas, Coahuila

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    Temporal deja árboles caídos, fallas eléctricas y afectaciones en Sabinas, Coahuila
    Protección Civil y Bomberos de Sabinas, Coahuila, realizaron rescates, evaluaciones de riesgo, retiro de árboles y atención a fallas eléctricas tras el paso de la tormenta. CORTESÍA

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron daños en diversos sectores del municipio y obligaron a la atención de 31 emergencias por parte de cuerpos de auxilio

SABINA, COAH.- La intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento que azotó Sabinas durante las últimas horas dejó un saldo de 31 servicios de emergencia, entre ellos árboles derribados, daños en infraestructura eléctrica, afectaciones en viviendas y recorridos preventivos en las colonias más afectadas.

El operativo fue encabezado por elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron cuadrillas en distintos sectores del municipio para retirar riesgos, atender reportes ciudadanos y evaluar los daños provocados por la tormenta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/evaluan-autoridades-los-danos-causados-por-fuerte-tromba-y-lluvia-en-sabinas-coahuila-FE22400410

Entre las principales incidencias se reportó la caída de cuatro árboles en las colonias El Mimbre, Infonavit, Fraccionamiento Aurora y en las instalaciones de la Fiscalía de la colonia Jorge B. Cuéllar. Además, un árbol con riesgo de desplomarse fue asegurado en la zona Centro.

Las lluvias también ocasionaron el colapso de un poste y un transformador en la colonia Atenas, la caída de dos farolas en distintos sectores y la atención de un cable de energía eléctrica que representaba peligro para los habitantes. Asimismo, se reportaron cortocircuitos y el desprendimiento del techo de lámina de una vivienda.

Personal de Protección Civil recorrió colonias como Atenas, San Antonio, El Mimbre, Infonavit y Jorge B. Cuéllar para identificar zonas de riesgo, supervisar viviendas afectadas y coordinar acciones preventivas.

Durante la jornada, las corporaciones también brindaron atención a otros servicios, entre ellos el auxilio a una persona atropellada, la atención de un lesionado por caída y el reporte de una persona sin signos vitales en Agujita.

Paralelamente, los elementos realizaron labores preventivas como el retiro de un panal de avispas, inspecciones por quema de basura y humo, pláticas de primeros auxilios y manejo de incidentes con abejas, además de mantener presencia preventiva durante una rodada nocturna.

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Las autoridades informaron que el monitoreo continuará mientras persistan las condiciones de lluvia e hicieron un llamado a la población para reportar cualquier situación de riesgo y evitar transitar por zonas con infraestructura dañada.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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