Tradición vaquera toma las calles: así se vivió la Arreada Múzquiz 2026

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Sabinas
/ 14 marzo 2026
    Tradición vaquera toma las calles: así se vivió la Arreada Múzquiz 2026
    FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Más de 600 cabezas de ganado y decenas de vaqueros recorren el Pueblo Mágico en una celebración encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez y el gobernador Manolo Jiménez

MÚZQUIZ.- La tradición ganadera volvió a apoderarse de las calles del Pueblo Mágico durante la Arreada Múzquiz 2026, una celebración que reunió a decenas de vaqueros, familias y visitantes en torno a una de las tradiciones más representativas de esta región de Coahuila.

$!El contingente partió desde los corrales del Rancho El Jaralito y concluyó en la Arena La Misión.
El contingente partió desde los corrales del Rancho El Jaralito y concluyó en la Arena La Misión.

El contingente de más de 70 vaqueros de distintos ranchos de la región como , partió desde los corrales de El Jaralito la mañana de este sábado, donde comenzó el recorrido que recrea la antigua forma en que se movilizaba el ganado por la región.

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En esta segunda edición de la Arreada lo vaqueros guiaron más de 600 cabezas de ganado a lo largo del trayecto por las calles del municipio.

$!La alcaldesa Laura Jiménez y el gobernador Manolo Jiménez encabezaron la Arreada Múzquiz 2026.
La alcaldesa Laura Jiménez y el gobernador Manolo Jiménez encabezaron la Arreada Múzquiz 2026.

El evento contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez, “Gachupina”, quien acompañó el arranque de la arreada y destacó para RODEO CAPITAL la importancia de preservar las tradiciones que forman parte de la identidad de la región.

$!Este domingo la fiesta continúa con el Rodeo Rancho, donde competirán equipos de distintos ranchos en suertes tradicionales del trabajo.
Este domingo la fiesta continúa con el Rodeo Rancho, donde competirán equipos de distintos ranchos en suertes tradicionales del trabajo.

Durante su mensaje, la alcaldesa invitó a visitantes de todo el estado y del país a conocer las tradiciones del municipio.

“Los invitamos a que vengan a visitar nuestro hermoso Pueblo Mágico y conozcan las tradiciones que tenemos aquí”, expresó.

$!Más de 600 cabezas de ganado fueron arreadas por las calles del Pueblo Mágico, guiadas por cerca de 70 vaqueros de ranchos de la región e incluso del King Ranch, en Texas.
Más de 600 cabezas de ganado fueron arreadas por las calles del Pueblo Mágico, guiadas por cerca de 70 vaqueros de ranchos de la región e incluso del King Ranch, en Texas.

A lo largo del recorrido, familias enteras salieron a las calles, banquetas y balcones para observar el paso del ganado y de los vaqueros, convirtiendo el trayecto en una auténtica fiesta comunitaria donde no faltaron los aplausos, fotografías y el ambiente norteño que caracteriza a Múzquiz.

$!Familias muzquenses y visitantes se congregaron en las calles para presenciar el paso del ganado durante el recorrido.
Familias muzquenses y visitantes se congregaron en las calles para presenciar el paso del ganado durante el recorrido.

Alrededor del mediodía el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, arribó a la plaza principal de Múzquiz para acompañar a las autoridades en el paso del arreo de ganado.

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Previo al paso del evento, los vaqueros del rancho La Babia, acompañados por David Alonso, de Brío Natural de Saltillo, y consejero de RODEO CAPITAL, presentaron la formación de caballos frente a las autoridades.

La arreada concluyó alrededor de las 14:00 horas en la Arena La Misión, donde la fiesta continúa con diversas actividades vaqueras como rodeo infantil, ranch roping y exhibiciones ecuestres, que mantienen el ambiente familiar.

¿ESTÁS LISTO PARA EL RODEO RANCHO?

Las celebraciones en Múzquiz siguen este domingo con el Rodeo Rancho, en el que participarán los 14 equipos de distintos ranchos de la región, quienes competirán en suertes propias del trabajo diario en el campo.

Entre las actividades programadas se encuentran arreo a traila, lazo y herraje de novillo, ordeña de vaca contrarreloj y rescate de vaquero, además de música en vivo y un corredor artesanal para los visitantes.

De esta manera, Múzquiz reafirma su identidad ganadera y vaquera, ofreciendo un fin de semana donde tradición, turismo y orgullo norteño se encuentran en un mismo escenario.

EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL RODEO RANCHO:

-El Jaralito (Múzquiz)

-La Babia (Múzquiz)

-Morelianos (Ejido Morelos)

-Cuarterones y Morelos (Ejido Morelos)

-Brío Natural (Saltillo)

-Rancho El 6 (Múzquiz)

-Antiguo Corral (Múzquiz)

-Rancho San José (Múzquiz)

-Rancho La Salada (Jiménez)

- KR (Vaqueros muzquenses que trabajan en el King Ranch de EU)

-El Pato (Sabinas)

-Zurita (Múzquiz)

-Múzquiz (Múzquiz)

-San Juaneros (San Juan de Sabinas)

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Carlos Matamoros

Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, un periodista con más de dos décadas de trayectoria en medios escritos de Coahuila y Nuevo León. Escribo para la revista Rodeo Capital, de Vanguardia.

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