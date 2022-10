Saltillo: captan en video a puma, osos ‘bailando’ y otros animales en la Sierra de Zapalinamé

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Por ello, el grupo emitió un llamado a la comunidad en general, aunque particularmente a quienes visitan las zonas serranas y los entornos naturales, para respetar la casa de la fauna silvestre.

No tirar basura, no encender fogatas y no sustraer plantas o animales de la zona, son las peticiones que realiza el proyecto ciudadano.

‘Somos un visitante más’: Ursus Mx

En el contexto del extravío, desaparición y posterior muerte de la senderista regiomontana Rocío Aguilar Zamarripa quien visitó la Sierra de la Marta el pasado fin de semana y fue encontrada este jueves, Ursus Mx emitió una serie de recomendaciones como precaución al visitar zonas serranas.

