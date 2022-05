Saltillo: compañeros del ITESM realizan homenaje póstumo a Fer Iván

“Desde hace mucho tiempo me habían dicho que la enfermedad de Fer Iván era incurable, que no iba a haber manera de que pudiera vivir, y aún así él aceptaba eso, pero no se rindió y siguió con la ilusión”, dijo la mamá del joven.

“Él amaba con toda su alma este campus, entonces Fer Ivan aquí a a seguir acompañándolos a ustedes, viéndolos, en cada uno de ustedes va a llegar a hacer sus logros”, expresó el papá.