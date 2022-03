Saltillo: dan Pensión del Bienestar a 720 Adultos Mayores

Porque cientos de adultos mayores realizaron el trámite de reposición de tarjetas bancarias Banorte para el depósito de la Pensión del Bienestar, y esta no fue activada en un primer momento, se hizo la entrega de dinero en efectivo de forma presencial en la Tienda Super ISSSTE, donde hubo gran afluencia.

José Luis Chevira, subcoordinador del programa del Adulto Mayor de la Secretaría del Bienestar, informó a VANGUARDIA que ayer atendieron a 720 adultos mayores que recibieron su pago.

Añadió que quienes ya cuentan con su tarjeta activa se les hizo un depósito de 11 mil 550 pesos, que corresponden a los bimestres de enero, febrero, marzo y abril, mientras que quienes cobraron con orden de pago de forma presencial recibieron 7 mil 200 pesos en efectivo correspondiente a los meses de marzo-abril y mayo-junio.

“En este operativo de entrega tuvimos un incremento de hasta 900 beneficiarios, a quienes se les estuvo pagando en efectivo porque no se han activado sus tarjetas, pero en eso estamos trabajando para que el próximo bimestre puedan cobrar por medio de su tarjeta” explicó.

Sin embargo, no se tiene la certeza de cuándo les será depositado el pago correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre de 2021.

“Aún no sabemos si van a poder recuperar el bimestre que es de noviembre y diciembre que quedó pendiente, esa fue una de las preguntas más recurrentes, pero no sabemos si se reflejará en julio, estamos esperando indicaciones, quizás caiga, quizás no”, dijo el funcionario.

Asimismo, dijo que este domingo se liquidarán los pagos de las personas que quedaron pendientes de acudir a cobrar desde que inició este operativo.

“Las personas que no han podido cobrar pueden venir a recoger su orden de pago, mas no se les pagará aquí, tendrán que ir a Telecomm y dependiendo de la remesa que tengan ellos se va a proceder a pagarles; no sabemos si el lunes podrán cobrar porque es día festivo”, dijo.