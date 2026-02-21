Saltillo: entregan el ‘Buitre de Oro’ a egresados de la Narro por su trayectoria

En el marco de la celebración del Día del Agrónomo, este sábado 21 de febrero se llevó a cabo la entrega de la presea “Buitre de Oro” en un salón de eventos al norte de Saltillo. El reconocimiento, otorgado por el Consejo Agropecuario y Ambiental de Coahuila (CAAC), busca distinguir a los egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) que han destacado en la investigación, la academia y el servicio público. Antonio Aguirre Sifuentes, presidente del CAAC, señaló que la instauración de esta presea trasciende el protocolo institucional para convertirse en un homenaje a quienes han llevado el nombre de la Universidad a niveles internacionales. Detalló que para esta edición de 2026, el comité de selección realizó un análisis exhaustivo debido al alto nivel de los perfiles profesionales que participaron en la convocatoria. TE PUEDE INTERESAR: Luly López impulsa ‘Amor en Movimiento’ y beneficia a más de 7 mil saltillenses “Asumimos este compromiso y homenaje con la convicción de honrar la excelencia, el esfuerzo y la trayectoria de quienes han llevado el nombre de nuestra Alma Mater a lo más alto. Somos plenamente conscientes del peso que implica ser los custodios de un reconocimiento que busca unir el pasado, el presente y el futuro del sector agropecuario”, afirmó Aguirre Sifuentes.

Durante la ceremonia, el ingeniero Carlos M. Aguilar Valdés, uno de los galardonados, expuso una propuesta para establecer un Sistema Nacional de Crédito Rural Supervisado. Explicó que el financiamiento en el campo no fracasa por falta de intención, sino cuando se separa el recurso económico de la aplicación de la técnica social y administrativa en las regiones productivas. La propuesta técnica de Aguilar Valdés incluye la incorporación de una sobretasa de interés del 4 por ciento destinada exclusivamente a financiar una asistencia administrativa integral obligatoria para los productores. Según su planteamiento, el 1 por ciento sería absorbido por el productor para generar corresponsabilidad, mientras que el resto sería distribuido entre el gobierno federal y los fondos de garantía. “La garantía es respaldo, no solución. La asistencia administrativa integral es prevención, no trámite. México no carece de capital humano; lo que necesitan los profesionales es complementar su obligación con conocimiento en crédito, finanzas rurales y organización social”, afirmó el especialista en financiamiento rural. En el evento se realizaron dos entregas de carácter póstumo para reconocer a figuras históricas de la agronomía en Coahuila. La primera fue para el ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño, exgobernador del estado, cuya presea fue recibida por su familiar, Javier Gutiérrez, quien destacó su labor en el mejoramiento genético de las razas y el impulso a las campañas de sanidad animal. “Hablar del ingeniero es hablar de la esencia misma de la agronomía. Fue un hombre de mente clara que entendió esta profesión como un compromiso social y comprendió que la prosperidad de Coahuila dependía directamente de la simbiosis entre nuestros suelos y la calidad ganadera”, comentó el representante de la familia Gutiérrez.

Asimismo, se entregó el Buitre de Oro de manera póstuma al doctor José Luis Bertín Díaz, reconocido por su trayectoria en la negociación internacional y su defensa de los productos mexicanos. Su hermano, Salvador Bertín Díaz, recibió la estatuilla y agradeció el gesto a nombre de su familia, recordando la disciplina que el doctor forjó desde las aulas y los campos de la Narro. CIENCIA Y ACADEMIA RECONOCIDAS La doctora Beatriz Georgina de la Tejera Hernández fue otra de las galardonadas en vida, destacando su labor científica en instituciones como Chapingo y la UNAM. En su intervención, hizo un llamado a integrar enfoques transdisciplinarios para enfrentar la problemática agroalimentaria actual, que abarca desde el abasto de insumos hasta el consumo responsable. “Es un reconocimiento a las mujeres agrónomas, empezando por la ingeniera María Elena, primera ingeniera agrónoma de este país, orgullosamente Narro. Durante décadas se ha pensado que solamente el trabajo productivo a pie de tierra vale la pena, pero el trabajo académico con enfoque crítico es el que permite formular políticas públicas aterrizadas”, afirmó la investigadora.

Por su parte, el doctor Héctor Manuel León Gallegos, pionero en agricultura protegida, recordó que su formación en la generación 33 de la Narro le permitió participar en misiones oficiales en 29 países. Señaló que el conocimiento cobra sentido cuando se traduce en soluciones reales que mejoran la productividad sin comprometer la sostenibilidad del medio ambiente. “La Narro nos enseñó que el verdadero ingeniero agrónomo no solo produce alimentos; produce esperanza, desarrollo y bienestar para la sociedad. Que esta presea no sea un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir sembrando conocimiento”, expuso León Gallegos. El doctor Pedro Cano Ríos también fue distinguido por sus más de cinco décadas dedicadas al desarrollo tecnológico del sector algodonero y hortícola en México. Destacó que el sistema de internado de la Universidad le brindó una educación integral y disciplina para enfrentar retos profesionales en regiones como el Valle del Yaqui y el estado de Chiapas. “Agradezco a la Narro por haberme forjado y darme la oportunidad de extender mis conocimientos en la formación de alrededor de 380 profesionales con licenciatura, maestría y doctorado. Esta presea es la cereza del pastel a estas alturas del camino”, comentó Cano Ríos sobre su paso por la Unidad Laguna. Finalmente, el ingeniero Oscar Pimentel Alvarado recibió el galardón por su labor en el extensionismo y su papel como enlace entre instituciones agronómicas nacionales. Durante su mensaje, dedicó el reconocimiento al doctor Ignacio Narváez Morales, cuyas investigaciones con trigos mexicanos ayudaron a combatir el hambre en diversas regiones del mundo. DESTACAN INVERSIÓN RURAL En el cierre de la ceremonia, el doctor Alberto Flores Olivas, rector de la UAAAN, advirtió sobre la crisis en la producción alimentaria de México, donde la producción global se ha reducido casi un 50 por ciento en los últimos años. Señaló que los agrónomos están obligados a generar tecnologías que produzcan alimentos con menor consumo de agua dulce ante el cambio climático. “Casi un 70 por ciento del agua dulce se va para producir alimentos y cada vez este recurso es más escaso. Felicito al Consejo por establecer este mecanismo de reconocimiento a los alumnos destacados. Los esperamos pronto para la inauguración del Museo del Centenario de la Universidad en el edificio de La Gloria”, afirmó el rector.