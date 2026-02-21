Luly López impulsa ‘Amor en Movimiento’ y beneficia a más de 7 mil saltillenses

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Luly López impulsa ‘Amor en Movimiento’ y beneficia a más de 7 mil saltillenses
    La unidad móvil de Amor en Movimiento recorre colonias y ejidos de Saltillo para brindar estudios de optometría y audiometría, con entrega gratuita de lentes y aparatos auditivos.

El programa Amor en Movimiento, impulsado por Luly López Naranjo desde el DIF Saltillo, ha otorgado más de 7 mil 700 apoyos directos en 92 colonias y 23 ejidos, con servicios médicos gratuitos que incluyen lentes, aparatos auditivos y atención dental

Con una cobertura que alcanza tanto zonas urbanas como rurales, el programa Amor en Movimiento del DIF Saltillo ha beneficiado de manera directa a 7 mil 775 personas desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales estrategias de atención social en el municipio.

La iniciativa, encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, ha recorrido 92 colonias y 23 ejidos, acercando servicios médicos gratuitos a población en situación vulnerable. En este periodo, se han entregado mil 757 aparatos auditivos, 5 mil 148 lentes y se han brindado 7 mil 330 atenciones dentales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mercadellas’ regresa a Saltillo con productos locales y apoyo al emprendimiento femenino

Con Luly López al frente, Amor en Movimiento transforma la salud en Saltillo.
Con Luly López al frente, Amor en Movimiento transforma la salud en Saltillo. CORTESÍA

“Desde el inicio de la administración, con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, hemos logrado sacar el DIF a las colonias y ejidos, mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, destacó López Naranjo.

El programa opera a través de una unidad móvil equipada con tecnología para realizar estudios de optometría y audiometría en sitio, lo que permite detectar problemas visuales y auditivos para posteriormente entregar lentes y aparatos auditivos sin costo.

En materia de salud bucal, se ofrece una gama de servicios que incluye limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, colocación de selladores, cementaciones y extracciones, con el objetivo de prevenir complicaciones y promover hábitos de cuidado dental.

En cada jornada se ofrecen servicios dirigidos a población en situación vulnerable.
En cada jornada se ofrecen servicios dirigidos a población en situación vulnerable. CORTESÍA

Además, como parte de la estrategia de prevención de enfermedades crónicas, se distribuyen glucómetros a personas que lo requieren, fomentando la detección oportuna y el control de la diabetes.

El programa también ha extendido su alcance a planteles educativos, donde se brinda atención a estudiantes para contribuir a su desarrollo integral y desempeño académico.

Además de atención visual y auditiva, el programa ofrece servicios dentales y entrega de glucómetros para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en Saltillo.
Además de atención visual y auditiva, el programa ofrece servicios dentales y entrega de glucómetros para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud en Saltillo. CORTESÍA

“Lo más importante es que las y los ciudadanos tengan acceso a una atención digna y oportuna, y que esto impacte de manera significativa en su calidad de vida”, subrayó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

