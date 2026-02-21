Luly López impulsa ‘Amor en Movimiento’ y beneficia a más de 7 mil saltillenses

Con una cobertura que alcanza tanto zonas urbanas como rurales, el programa Amor en Movimiento del DIF Saltillo ha beneficiado de manera directa a 7 mil 775 personas desde su puesta en marcha, consolidándose como una de las principales estrategias de atención social en el municipio. La iniciativa, encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, ha recorrido 92 colonias y 23 ejidos, acercando servicios médicos gratuitos a población en situación vulnerable. En este periodo, se han entregado mil 757 aparatos auditivos, 5 mil 148 lentes y se han brindado 7 mil 330 atenciones dentales. TE PUEDE INTERESAR: ‘Mercadellas’ regresa a Saltillo con productos locales y apoyo al emprendimiento femenino

“Desde el inicio de la administración, con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, hemos logrado sacar el DIF a las colonias y ejidos, mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, destacó López Naranjo. El programa opera a través de una unidad móvil equipada con tecnología para realizar estudios de optometría y audiometría en sitio, lo que permite detectar problemas visuales y auditivos para posteriormente entregar lentes y aparatos auditivos sin costo. En materia de salud bucal, se ofrece una gama de servicios que incluye limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, colocación de selladores, cementaciones y extracciones, con el objetivo de prevenir complicaciones y promover hábitos de cuidado dental.

Además, como parte de la estrategia de prevención de enfermedades crónicas, se distribuyen glucómetros a personas que lo requieren, fomentando la detección oportuna y el control de la diabetes. El programa también ha extendido su alcance a planteles educativos, donde se brinda atención a estudiantes para contribuir a su desarrollo integral y desempeño académico.