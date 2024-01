Saltillo es referente nacional en seguridad, paz y tranquilidad, afirma el Alcalde

Durante la reunión de seguridad encabezada por el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, se expresó agradecimiento al respaldo brindado por el gobernador del Estado, Manolo Jiménez, así como a las fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y la comunidad, destacando la colaboración que ha convertido a la capital de Coahuila en un referente nacional por su seguridad, paz y tranquilidad.

El Alcalde subrayó la continuidad del proyecto de seguridad que se gestó cuando el actual Gobernador fungía como alcalde, resaltando el legado de una policía profesional.

“Este trabajo unido hace que en Saltillo las familias tengan seguridad en las calles”, mencionó Fraustro Siller al hacer referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentados esta semana.

Con relación con estos resultados, recordó que la Policía Municipal de Saltillo se posicionó como la segunda corporación municipal más efectiva de México, siendo también una de las más confiables, y la ciudad se mantuvo entre las más seguras del País. No obstante, el Alcalde insistió en que no se bajará la guardia y no se levantará bandera blanca, reafirmando el compromiso continuo con la seguridad ciudadana.

En la reunión, se destacaron actos heroicos de elementos de Tránsito: Aldo de Jesús Santiago Echeverría, Enrique Salomón Juárez Reyes, María de los Ángeles Alvarado Arredondo y Mauricio Valdez Arredondo. Estos agentes fueron reconocidos por su valentía al rescatar a un joven que amenazaba con atentar contra su vida desde lo alto del Distribuidor Vial El Sarape.