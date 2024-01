Coahuila: Rescate en Pasta de Conchos no terminará antes de que concluya AMLO; exigen mecanismo de seguimiento

Dado que el rescate de los 63 mineros no ha tenido grandes avances, en el marco de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Organización de Familiares de Pasta de Conchos solicitó un mecanismo para que se respete el rescate de los mineros de forma transexenal.

En el marco de la visita a Coahuila, la organización recordó que el Presidente de México se comprometió con las familias a que el rescate se realizaría antes de que concluyera el sexenio, mientras que los trabajos todavía no cuentan con fechas estimables.

“En el informe que presenta CFE a las familias (19 de diciembre de 2023), las labores tienen un avance del 53 por ciento en las rampas y 91 por ciento y 64 por ciento en los tiros verticales, por lo que los trabajos no acabarán antes de que finalice este sexenio y ese compromiso queda incumplido”, expresó la organización.

Al respecto, la organización recordó que además, el Ejecutivo se comprometió a que para supervisión de los trabajos, estaría realizando visitas cada seis meses, sin embargo, esta es la única y primera que se ha realizado desde el inicio de los trabajos.

Reiteraron que hasta hoy la única demanda que ha tenido la organización, ha sido el rescate, la justicia sobre el caso y cambios reales para la Región Carbonífera en el tema de la minería.

“Durante este andar de casi 18 años, las familias de los mineros no hemos pedido indemnizaciones, ni obras de infraestructura, no pedimos casas, ni un memorial en la mina. Lo que queremos es rescate, justicia, verdad y medidas de no repetición para toda la Región Carbonífera”, expresaron.

En ese sentido, solicitaron que el Ejecutivo desarrolle un mecanismo con el que se logre la continuidad hasta la conclusión del rescate de los mineros.

“A unos meses de que concluya esta administración, es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegure conforme a los mecanismos conducentes, que el rescate de Pasta de Conchos continúe hasta concluirlo”, expresó la Organización.