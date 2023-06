Saltillo: Esperan pieza y especialista para actualizar horario del Reloj del Club Rotario

Jesús Gómez Moreno, representante en Saltillo del Gobernador de Distrito del Club Rotario, explicó que el equipo funciona de manera adecuada, conforme al diseño y programación requerida para hacer los cambios de horario de manera automática, pero la eliminación del horario de verano no estaba contemplada.

El Presidente de la República eliminó el horario de verano y es un reloj inteligente que con satélite se actualizaba; hacerlo de manera manual puede dañar el sistema de funcionamiento.

El horario ya no se actualizó y el reloj adelantó el horario una hora. “Quién iba a saber que iban a quitar el horario de verano, es nada más actualizarlo, pero necesita una pieza que no tiene. No es una falla”, aclaró Gómez Moreno.

La empresa de Puebla acordó enviar la pieza y al técnico, lo que está en etapa de programación. Los integrantes del Club Rotario buscaron proveedores en Monterrey para instalar la pieza requerida y actualizar el funcionamiento pero no encontraron opciones.

El costo de la pieza que se adicionaría a la maquinaria cuesta alrededor de 14 mil pesos, el problema es encontrarla en estados cercanos y ubicar al técnico requerido para la instalación.