Saltillo: fallece Antonio de la Cruz, periodista y héroe del trenazo de Puente Moreno

Con apenas 19 años, De la Cruz Rodríguez fue uno de los primeros ciudadanos en llegar al lugar del accidente, donde participó en el rescate de peregrinos que quedaron atrapados entre los vagones y el fuego.

Este martes se informó del fallecimiento de Antonio de la Cruz, periodista y cronista coahuilense cuya historia estuvo ligada al trenazo de Puente Moreno en 1972, uno de los episodios más recordados de Saltillo .

Durante aquella tragedia fue captado por el fotógrafo Héctor García Bravo en una imagen que posteriormente dio la vuelta al mundo, donde aparece De la Cruz Rodríguez, de 19 años, con una niña en brazos que perdió la vida durante el accidente.

Ese mismo año, “Toño” comenzó su trayectoria en el periodismo. Se consideraba un periodista empírico y se desempeñó como cronista y reportero deportivo.

A lo largo de más de 30 años ejerció el periodismo en distintos medios de Coahuila, entre ellos El Independiente, El Sol del Norte y El Siglo de Torreón.

En 1986 se convirtió en el primer corresponsal en la historia de Coahuila de la agencia United Press International (UPI) durante la cobertura del Mundial de México 86.

La familia informó que los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Funeraria Martínez, ubicada en Aldama y Emilio Carranza, en la Capilla Sixtina, a partir de las 17:00 horas.